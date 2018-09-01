С днем рождения, любимый Бердск!

В первую субботу сентября бердчане по традиции отмечают День города. В 2018 года день рождения Бердска выпал на 1 сентября. Таким образом, горожане будут праздновать вдвойне.

Годом основания Бердска принято считать 1716-й, когда казаки Ермака основали на слиянии двух рек острог для защиты от набегов кочевников. За три века населенный пункт превратился во вполне себе современный городом. Его население к 2018 году перевалило за 103 тысячи, что позволило отнести Бердск к разряду больших. Хотя статус города, если вспоминать историю, Бердск получил в 1944 году.

Если считать от этой даты, то Бердск совсем еще юный — с присущими возрасту неопределенностями: что же будет завтра? А будет все великолепно! Наш город, мы уверены на 100%, ждут прекрасные перспективы! Закатают в новый асфальт все дороги, и даже в частном секторе. Каждый зеленый островок превратиться в парк с аттракционами и фонтанами, снесут хрущевки и на их месте возведут чудесные микрорайоны современных высоток. Бердчане на велосипедах или на метро будут в считанные минуты добираться до работы на высокотехнологичных предприятиях, открытых по проекту «Академгородок 2.0».

Конечно, это не случится завтра. Но мы будем мечтать и стремиться к тому, чтобы мечты сбылись, планы осуществились, все задуманное реализовалось. Мы от всей души желаем это всем вам, дорогие друзья. Пусть благодаря вам, вашей любви и труду Бердск расцветает, привлекает инвестиции и хороших людей.

Мы искренне желаем каждому бердчанину семейного тепла, уважения близких и коллег по работе, душевного равновесия и большой удачи. Будьте счастливы и здоровы. И пусть праздничная атмосфера Бердска подарит всем незабываемые впечатления и добрых друзей.

Дорогие горожане, желаем вам и нашему любимому Бердску благополучия и процветания! С днем рождения!

С любовью, всегда ваш «Курьер. Среда. Бердск»