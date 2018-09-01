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День знаний в Бердске-2018 : Юные айтишники нашего города

Интервью с руководителем кружка настоящей робототехники и педагога информатики лицея № 6 г. Бердска — Ивановой Людмилой Владимировной.(ФОТОРЕПОРТАЖ)

1.09.2018 2 коммент.

Родители бердских ребят хотят чтобы дети после школы занимались современными технологиями как говорится уже здесь и сейчас, а не ждали 7 класса школы, когда начнётся информатика с изучением “ворда с экселем”.

Придя в центр робототехники ваш ребенок научится строить различные моторизированные механизмы, разрабатывать программное обеспечение для ПК и смартфона , познакомится с основными принципами механики и робототехники, узнает много нового и интересного.

Кружок робототехники открывает свои двери для детей от 8 лет. Первый месяц занятий для новичков предоставляется совершенно бесплатно, что позволит определить, есть ли в ребенке инженерные способности или нет.

В Бердском Центре Робототехники SW Robot дети не занимаются сборкой готовых схем всем известных пластмассовых брендовых конструкторов.

Все проекты выполняются, можно сказать, с нуля на самых настоящих электронных платах и микроконтроллерах.

День знаний в Бердске 2018 : Юные айтишники нашего города

Почему именно такой подход — рассказывает руководитель кружка настоящей робототехники и педагог информатики лицея № 6 г. Бердска —  Людмила Владимировна Иванова:

— По законам рынка зарубежные страны заинтересованы в том чтобы мы не могли делать своих роботов и высокотехнологичную продукцию, чтобы наши люди были только потребителями практически всех окружающих нас вещей. А мы по законам рынка заинтересованы в обратном, чтобы наши люди были творцами. Из этого можно сделать несложный вывод — если мы детям сейчас всё во время покажем, преподнесем, заинтересуем и главное дадим старт его творческой мысли, то в будущем это может вырасти в серьёзную разработку или даже профессию.

Детей уже надо начинать готовить прямо сегодня, потому что именно в младшем возрасте с 8 лет и старше зарождается интерес, дети очень легко усваивают инженерные специальности, им не страшно, что они могут не знать умножение или физику или ещё что- нибудь. Ребята просто видят, что это несложные для их понимания вещи, которые они уже могут сделать сами сейчас.

Наш детский кружок призван в первую очередь значительно улучшить качество обучения в области робототехники и инженерных специальностей. Сейчас в некоторых школах Бердска и Новосибирска существуют инженерные классы, где ребятам в большей степени преподается теория тех или иных дисциплин технической направленности и в меньшей практика, а то и вообще отсутствует как таковая. А практика это и есть та сущность дела и материальное действие, когда ребёнок становится разработчиком и творцом своей гениальной мысли.

В кружке ребёнок занимается не только сборкой механических частей проекта, но также изучает и реализовывает: программирование на Scratch, Си++, 3D моделирования прототипа устройства на Blender 3D, написание программных прошивок для управления роботом со смартфона/планшета. Всё это по мнению руководителя кружка Ивановой Людмилы Владимировны даёт тот синергетический результат раскрытия талантов ребёнка в школьном возрасте. Пускай ребёнок не везде преуспевает в выше перечисленных направлений, но всё равно он находит ту нишу, в которой лучше всего получается. Именно так и никак по другому должна строиться работа по освоению IT направления в школьной возрасте. Всё должно сплетаться и интегрироваться между собой.

День знаний в Бердске 2018 : Юные айтишники нашего города

Лаборатория пайки — то месте где дети сами делают необходимые платы и компоненты для своих изделий

День знаний в Бердске 2018 : Юные айтишники нашего города

Лаборатория — это кладовая всевозможных электронных деталей и различного вспомогательного оборудования. Способного воплотить любую мечту юного электронщика.

День знаний в Бердске 2018 : Юные айтишники нашего города

День знаний в Бердске 2018 : Юные айтишники нашего города

Первые проекты ребята выполняют в визуальной объектно-ориентированной среде
программирования Scratch, для создания диалога между программой и устройством — используется блоки команды. Такой подход наглядно демонстрирует весь цикл работы будущего устройства

День знаний в Бердске 2018 : Юные айтишники нашего города


Данный образец машины оснащён бортовым компьютером Arduino Mega. Имеет несколько программ исполнения: объезд препятствий, движение по линии, световая индикация следования маршрута. Управляется по радиоканалу с помощью джойстика, на экран выводится данные о скорости, оборотах и оставшемся заряде АКБ

День знаний в Бердске 2018 : Юные айтишники нашего города

Схема соединения разрабатывается лично педагогами в собственной лаборатории находящийся тут же в Бердске Центре робототехники SW Robot

День знаний в Бердске 2018 : Юные айтишники нашего города

Собираем макет лифта: электромотор, трос, кабина и противовес- всё как у настоящего лифта. Силовая часть выполненная на драйвере мотора L298N. С его помощьего его и платы Arduino UNO мы заставляем перемещаться кабину между этажами. Программную часть ребята пишут на S4A Scratch или Arduino IDE, как говорится кто чем владеет.

День знаний в Бердске 2018 : Юные айтишники нашего города

День знаний в Бердске 2018 : Юные айтишники нашего города

Плоский робот — устройство для отработки навыков: управления светоиндикацией, сервомоторами, модулем Bluetooth. Характерная особенность — ученик не только знакомится с базовыми элементами робототехники, но и учится сам создавать своё собственное приложение под популярные ОС смартфонов и планшетов

День знаний в Бердске 2018 : Юные айтишники нашего города

Танк с лазерной системой прицела и мишенью попаданий. Авторский проект Петра Великого , 9 класс, 5 школы г. Бердска, выступает на 56-й ежегодной Международной научной студенческой конференции МНСК-2018 в ВКИ НГУ в школьной подсекции.

День знаний в Бердске 2018 : Юные айтишники нашего города

День знаний в Бердске 2018 : Юные айтишники нашего города

Робот под управлением Arduino UNO собирается из акриловых пластин 3 мм, стыковка частей происходит на известном приёме шип-паз М3. Все части робота подвижны и приводятся в действия сервоприводами SG90

День знаний в Бердске 2018 : Юные айтишники нашего города

Квадрокоптер, полностью собран, спаян, скручен вручную управляется на нашей любимой платформе Arduino APM!

 

Записаться в кружок робототехники SW Robot вы можете

по тел. +7 (383) 380-40-40

или на сайте sw-robot.ru, заполнив On-Line форму заявки

Адрес: Бердск, ул. Ленина, 89/8, офис 606 (вход со двора)

 

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(2) Комментариев

  1. Аноним

    20 август-июнь
    4500 — Новосибирск

    4500 — Бердск

    2
    Робототехника (первый месяц занятий бесплатно, начало занятий 28 августа 2018 г. — 30 июня 2019 г) — 4 занятия

    * — Внимание, всем новым участникам занятий предоставляется бесплатное посещение первого месяца занятий. Данное предложение по истечении первого месяца ни к чему не обязывает в последующем и направлено на выявление способности ребёнка к инженерным направлениям.

    10 август-июнь
    3000 — Новосибирск

    3000 — Бердск

    3 Олимпиадное программирование 8 сентябрь-май 3500
    4 Scratch (Скретч) 8 сентябрь-май 3500
    5 Программирование на языке Паскаль 8 сентябрь-май 3500
    6 Программирование на Java 10 октябрь-май 4500
    7 Web-мастеринг (HTML,CSS3, JQuery, PHP) 10 октябрь-май 4500
    8 Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ — октябрь-май
    Дороговато !!!

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    • Аноним

      Считаю, что такие кружки должны финансироваться государством полностью! Именно для выявления гениев, а может я чего не понял и эта затея имеет свою целью выявление лишнего бабла родителей? В своё время великий гений Ломоносова, родившегося бедняком, мог никогда не появится, если бы ему предложили учиться платно! Гениальные дети рождаются где им вздумается, а не только в семьях барыг!

      К сожалению, сегодня всем наплевать, если талант у ученика, а тем более у учителя, ведь учителей катастрофически не хватает, за такую зарплату, а спасение талантов утопающих учеников, дело рук родителей утопающих( родителям обычно времени и денег на себя не хватает, не то что)!

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