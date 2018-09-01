Без требовавшей «золотой парашют» в 500 тыс. рублей начфина стала эффективнее работать мэрия Бердска

Чем обусловлен рост налоговых поступлений в Бердск. Какой бизнес наиболее успешно развивается в Бердска, какие меры принимает власть, чтобы экономика города развивалась. Какие у власти планы на ближайшие 50 лет — об этом рассказала «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по экономическим вопросам города Бердска Жанна Шурова.

— В этом году НДФЛ Бердска вырос. По вашему мнению, с чем это связано?

— На положительную динамику поступлений от уплаты в бюджет налога на доходы физических лиц повлияло повышение минимального размера оплаты труда с начала мая 2018 года и увеличение фонда оплаты труда для работников бюджетной сферы на 4%. За счет этого повысилась нологооблагаемая база и соответственно увеличился размер поступлений от НДФЛ.

Кроме того, увеличение поступлений в бюджет данного налога связано с тем, что в апреле 2018 года завершился этап подачи физическими лицами деклараций о полученных доходах за 2017 год и этот налог уплачен в бюджет в 2018 году (прим. ред.: законом предусмотрен срок уплаты НДФЛ до 01.07.2018).

— Что сейчас является флагманом бердской экономики?

— Многоотраслевой характер экономики Бердска обеспечивает городу стабильную положительную динамику по основным показателям. Основными бюджетообразующими отраслями являются — промышленность, потребительский рынок и строительство.На предприятиях города осуществляется комплекс мер, направленных на повышение эффективности производства, оптимизацию структуры затрат, экономию материальных и энергетических ресурсов, внедрение современного оборудования, новых технологий, продолжена реализация инвестиционных проектов.

Рост объемов промышленной продукции обусловлен стабильной работой большинства промышленных предприятий. Наиболее высокие темпы развития показали ОООТПО «Сиббиофарм», АО «БЭМЗ», ООО «Элизиум», ООО «Лаборатория современного здоровья», ООО «Здравмедтех-Н», ООО «Обувь России», АО «Виртекс», ООО «Харменс», ООО «Вега-А».

Потребительский рынок, как и промышленность, занимает одно из ведущих мест в отраслевой структуре экономики города и служит одной из бюджетообразующих отраслей. В настоящий момент в Бердске функционирует около 500 предприятий торговли с общим оборотом розничной торговли порядка 20 миллиардов рублей, осуществляют деятельность более 10 ритейлеров, в числе которых «Мария – РА», «Магнит», «Ярче», «Продсиб», «Пятерочка», «Монетка», «Торговая площадь» и «Холидей».

Объем работ в строительной сфере за 6 месяцев 2018 года составил 2 255 миллиона рублей. Индекс физического объема достиг 107,3%. Введен в эксплуатацию 31 жилой дом, в том числе 29 индивидуальных.

— Какая отрасль экономики Бердска наиболее успешна и приносят наиболее крупный доход?

Основной вклад в рост экономики города вносят промышленность, потребительский рынок и строительство. Промышленность – 46,8% от общего выпуска товаров, работ и услуг по городу, 13,4% от объема инвестиций, 28,6% от численности занятых в экономике, 26,5% от общих поступлений налоговых платежей.

Потребительский рынок – 42,2% от общего выпуска товаров, работ и услуг по городу, 2% от объема инвестиций, 23,7% от численности занятых в экономике, 18,5% от общих поступлений налоговых платежей.

Строительство – 4,5% от общего выпуска товаров, работ и услуг по городу, 58% от объема инвестиций, 7,6% от численности занятых в экономике, 7,7% от общих поступлений налоговых платежей

— Сколько сегодня предприятий в Бердске и каков их оборот?

По состоянию на 1 июля этого года на территории города зарегистрировано 2 989 предприятий и организаций, в том числе 23 крупных и средних. Ведут деятельность 2 513 предприятий. Из них 544 предприятия промышленности. Объем отгруженных работ и услуг в промышленности за 6 месяцев 2018 года составил 16 571 миллионов рублей.

Структура промышленного производства диверсифицирована. В ней доминируют обрабатывающие производства, на долю которых в общем объеме отгруженных товаров приходится более 94%. Продолжает развиваться потребительский рынок города. Объем работ в строительной сфере за 6 месяцев 2018 года составил 2 255 миллиона рублей.

— Какие отрасли испытывают стагнацию?

В связи с уменьшением количества заказов испытывают стагнацию отрасли по обработке древесины и производство изделий из дерева и пробки. Производство мебели, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. А также деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам.

— Сколько предприятий закрылось и открылось в этом году в Бердске?

По данным Облстата закрыто 427 предприятия, в том числе 338 индивидуальных предпринимателей и 89 юридических лиц. Открыто 530 предприятий, в том числе 412 ИП и 118 юридических лиц.

— Не стала ли жесткая конкуренция с приходом торговых сетей поводом для закрытия бердских мелких точек?

В Бердске за последнее время действительно расширилась деятельность крупных сетевиков, которые видят привлекательность для размещения своего бизнеса в нашем городе. Привело ли это к закрытию мелких торговых точек сейчас, за два месяца работы в моей деятельности в данной должности, говорить рано.

Все же в связи с входом на рынок крупных торговых сетей в городе не наблюдается резкого оттока предпринимателей, осуществляющих деятельность в небольших по площади торговых объектах, так называемых «магазинов у дома». Это подтверждают и цифры: в целом за первое полугодие в торговой сфере закрыто 5 предприятий и открыто 17 торговых предприятий.

Формат «магазин у дома» успешен тем, что людям не надо далеко ходить — магазины находятся, как правило, на первых этажах жилых домов. Достаточно просто спуститься вниз и купить то, что закончилось: молоко, хлеб, сахар или яйца. Еще один большой козырь – это значительная экономия времени покупателей. Абсолютное большинство потребителей знают о том, что если они отправятся в супермаркет за хлебом, то потратят минимум час, блуждая между стеллажами и набирая «нужные» товары, кроме в действительности нужного хлеба. Именно поэтому покупки в маленьком магазине за десять минут являются значительным преимуществом для покупателей.

Продавая самые востребованные и уникальные товары, делая ставку на качество, а не на количество товаров, предлагая своим клиентам дополнительные заманчивые предложения и всегда находясь в шаговой доступности любой, даже самый маленький продовольственный магазинчик сможет поймать свою волну успеха и получать хорошую стабильную прибыль.

— Какие программы для малого и среднего бизнеса есть в Бердске разного уровня? Куда обращаться предпринимателям?

— В Бердске поддержка предпринимательства рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений социально-экономического развития города. С 2009 года на территории города реализуется муниципальная программа по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках которой осуществляются мероприятия финансовой, имущественной, организационной и информационной поддержки.

В целом по муниципальной программе за период с 2009 по 2018 годы поддержку получили 93 предпринимателя города, общий объём поддержки составил 18,2 миллиона рублей. В этом году поддержку окажут 12 предпринимателям Бердска.

В целях оказания имущественной поддержки предпринимателей решением Совета депутатов города Бердска утвержден перечень муниципального имущества, подлежащего передаче во владение или пользование СМиСП. В 2018 году имущественная поддержка оказана 18-ти субъектам путем предоставления в аренду и безвозмездное пользование муниципального недвижимого имущества 12 объектов.

Учитывая ограниченность собственных финансовых ресурсов для решения вопросов развития малого и среднего бизнеса, администрация города Бердска ежегодно проводит работу по привлечению средств областного бюджета на софинансирование муниципальной программы. В рамках государственной программы Новосибирской области в период с 2011 по 2017 годы поддержку получил 61 СМиСП, общий объём поддержки составил 35, 6 миллионов рублей.В период с 2014 по настоящее время через Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области предоставлено 33 поручительства на сумму 128,6 миллионов рублей, что позволило СМиСП получить кредитов на сумму 250 миллионов рублей. С 2010 года по настоящее время посредством Фонда микрофинансирования 93 субъектам города выданы займы на общую сумму 58,5 миллионов рублей.

В рамках действующего в администрации информационно – консультационного пункта, созданного совместно с департаментом развития промышленности и предпринимательства Новосибирской области и в рамках работы «Молодёжной школы предпринимательства» для начинающих предпринимателей за 9 лет каждый 10-й предприниматель в городе получил консультацию.

Для расширения рынков сбыта, продвижения выпускаемой предпринимателями продукции и услуг предприниматели приглашаются к участию в ярмарках, выставках, конкурсах, как регионального, так и городского масштаба. В них ежегодно принимают участие порядка 300 представителей субъектов, товарооборот оценочно составляет около 5 млн. руб.

В качестве поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Бердске реализуется программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Бердске на 2017-2022 годы», в рамках которой предприниматели имеют возможность получить безвозвратные субсидии, гранты на начало собственного дела. Также в рамках поддержки предпринимательского сообщества в администрации города Бердска установлен единый день приема руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей – день назначен на последний четверг каждого месяца с 14 до 16 часов.

В ходе консультирования на личном приеме представители бизнеса Бердска могут задать интересующие вопросы руководителям и специалистам структурных подразделений администрации, связанные с ведением предпринимательской деятельностью. Также в рамках поддержки бизнес сообщества было проведено два расширенных информационно – консультационных семинара по актуальным в настоящее время вопросам -» О контрактной системе в сфере, закупок, товаров, работ и услуг» и «Риск ориентированный подход при проведении контрольных мероприятий налоговых органов»

В целях создания благоприятных условий для динамичного развития малого и среднего предпринимательства на территории города Бердска, а также с целью оказания информационного – консультационной поддержки в администрации совместно с департаментом развития промышленности и предпринимательства Новосибирской области создан пункт по вопросам развития малого и среднего бизнеса, где начинающие и действующие предприниматели могут получить бесплатную индивидуальную консультацию по мерам поддержке.

— Какие новые производства могут прийти в Бердск?

— В связи с ограниченностью территории города и нехваткой энергетических мощностей новые производства могут развиваться только на действующих промышленных площадках, то есть предприятия обрабатывающих отраслей промышленности.

В настоящее время в городе Бердске на разных этапах развития реализуется 23 инвестиционных проекта. Крупные инвестиционные проекты на предприятиях — ООО ПО «Сиббиофарм», ООО «Обувь России», ООО «Элизиум», АО «Виртекс», ООО «Здравмедтех-Н».

— Как бизнес Бердска может участвовать и участвует в улучшении развития Бердска по разным направлениям?

— На сегодняшний день предприниматели активно участвуют собственными финансовыми и материальными ресурсами в формировании социально- экономической среды обитания горожан. Яркое подтверждение активной позиции городского бизнес — сообщества видно при оказании поддержки в проведении городских мероприятий, в развитии инфраструктуры города и представлении города на конгрессно-выставочных мероприятиях разного уровня. Благодаря частному партнерству город становится более привлекательным и благоприятным для проживания.

— Когда в Бердске появится прогнозный план развития на ближайшие лет 50?

— На территории города действует документ стратегического планирования — «Стратегия социально-экономического развития города Бердска до 2025 года». В настоящее время начата работа по ее актуализации. В соответствии с федеральным законодательством срок реализации Стратегии составляет 15-20 лет. Кроме того, завершен первый этап разработки нового научно обоснованного перспективного Генерального плана развития города.

— Начинаете ли думать о 2019 в плане бюджета?

— В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ работа по формированию бюджета на трехлетний период на очередной финансовый 2019 год и плановый период 2020-2021 года проводится с июня 2018 года. Управлением финансов обобщена потребность в бюджетных ассигнованиях для участников бюджетного процесса на указанный период, которая будет рассмотрена на заседании рабочей группы по формированию бюджета. В состав рабочей группы входят органы исполнительной и представительной власти. Проект бюджета на очередной финансовый 2019 год и плановый период 2020-2021 года будет вынесен на рассмотрение сессии Совета депутатов города Бердска 20 декабря 2018 года.

— За 2 месяца работы в должности заместителя мэра Бердска, что для вас стало самым неожиданным или трудным, а может приятным?

— За это время я поняла, что у меня есть потенциал, направленный на познание нового, на воплощение планов, проектов в масштабах своего города. Моя работа направлена на комфортное и благоприятное проживание людей в нашем городе. Трудностей я не боюсь, но есть одна задача, которая ежедневно встает передо мной — как все вопросы текущего дня успеть решить за 24 часа? Приятно, что есть люди на которых я могу положиться и, которые верят в меня и поддерживают.

— Какие сферы сейчас окончательно вошли в Ваше ведение?

— В полномочия заместителя главы по вопросам экономического развития входят вопросы, касающиеся муниципального имущества, экономического планирования и стратегического развития муниципалитета. Юридическое обеспечение деятельности органа местного самоуправления, исполнение бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе, муниципальный и финансовый контроль.

— Стало ли эффективнее работать управление финансов и налоговой политики после смены руководства? (увольнение Галины Купцовой — ред.)



— Безусловно работа этих структур под руководством нового начальника стала эффективнее. Взаимодействие главных распорядителей бюджетных средств соответствует требованиям Бюджетного законодательства, особенно в части соблюдения сроков разработки и исполнения бюджета города. Ведется работа по привлечению дополнительных источников финансовых потоков для выравнивания доходной и расходной части бюджета города Бердска. Эффективность также выражается в планомерной работе по сокращению муниципального долга.

— Нужна ли Бердску должность 1-го вице-мэра?

— Вопрос о необходимости в структуре органа местного самоуправления должности первого заместителя главы города находится в компетенции руководителя города.

— Какие кадры сегодня нужны администрации в отделах подведомственных вам?

— В органе местного самоуправления во всех службах, не только в тех, которые подведомственные лично мне, но и в других нужны кадры, которые имеют соответствующее профессиональное образование. Стремление выполнять задачи поставленные руководителем, и уметь брать на себя ответственность за выполняемую работу. В структурных подразделениях, которые подведомственны мне, необходимы специалисты имеющие опыт работы в сфере контрактной системы.

Продолжение следует.