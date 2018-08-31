Запрет смартфонов в школах одобряет министр просвещения

Министр просвещения РФ Ольга Васильева сочла правильной идею запрета использования гаджетов в школьных классах.

«Здесь мое мнение такое: французы делали это долго, но правильно, у нас это школы делают, и мы будем это поощрять. Думаю, рано или поздно мы придем к такому же, что и французский, варианту», — сказала Васильева на всероссийском родительском собрании.

По ее словам, в России этот вопрос решает не министерство, а сами образовательные учреждения, и многие школы пошли по такому пути, в них созданы специальные ящики, куда можно сложить смартфон, а родители при необходимости могут связаться с педагогами. «Возникает вопрос, зачем, если все есть? Если есть полностью оборудованные классы, планшеты в классе есть? Говорят, что нужны для работы, но для работы они не нужны», — добавила министр.

Во Франции использование гаджетов в школьных классах запрещено на законодательном уровне до 9 класса.

Источник: Интерфакс