1 сентября салют завершит День города Бердска в 21.55
Запрет смартфонов в школах одобряет министр просвещения
Полтергейст расширил бак автомобиля с 50 до 67 литров на АЗС Газпрома в Бердске?
О создании парка «Лунный» в Микрорайоне объявил мэр Бердска
Поддержали инициативы Путина по пенсионному возрасту единороссы Новосибирска
Помоются в горячей воде перед линейкой школьники Бердска
В суд из-за тройного отказа провести митинг подают на чиновников коммунисты Искитима
Фотомарафон «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
74 млн рублей должны муниципалы частной котельной в Бердске
Мощи святых Елизаветы и Варвары 1 сентября выставят в Преображенском храме Бердска