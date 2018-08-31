Спасенного птенца черного аиста передал мэр Бердска в зоопарк Новосибирска

Краснокнижного молодого черного аиста нашли на территории города и спасли жители Бердска. Они обратились в бердскую горадминистрацию с вопросом, что делать дальше с редкой птицей. Устройством дальнейшей судьбы пернатого занялся мэр Евгений Шестернин.

— Бердчане спасли жизнь маленькому черному аистенку. Несколько дней назад новосибирский зоопарк отмечал день рождения, а на следующий день его директор Андрей Шило отмечал день рождения. Мы решили сделать подарок и директору, и зоопарку, — рассказал 31 августа «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Шестернин.

Так краснокнижный черный аистенок 27 августа отправился в новосибирский зоопарк. Вместе с памятным адресом.

«Уважаемый Андрей Ростиславович! Администрация города Бердска и неравнодушные жители города передают в дар зоопарку молодую особь черного аиста, найденного на территории города Бердска. Благодарим Вас за содействие в сохранении живого наследия, занесенного в Красную Книгу. Для многих слово аист связано с чем-то теплым, семейным, уютным. На самом деле эти птицы и служат предметом подражания даже для людей. Это отличные семьянины и превосходные родители. В год старта Десятилетия детства, объявленного президентом Российской Федерации, пусть этот дар станет символом семейного тепла, родительской любви и бескорыстия наших граждан, способных на милосердные поступки.

Глава города Бердска Евгений Шестернин».

До места аистенка доставила начальник управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова. Важную птицу везли в большой коробке, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Светлана Васильевна.

— Он бедненький туда сел. Видно в таком стрессе был. Молчал, как мышонок. В зоопарке нас встретили орнитологи. Одна из специалистов сразу его унесла. Сказала, что хорошо, что довезли. Птица испытала большой стресс. А он ведь уже за день до этого стал отказываться от еды, — подчеркнула Шерстобитова.

По словам Светланы Васильевны, на аистенке не было каких-либо ран. Когда его стали ловить, он даже пытался несколько раз ущипнуть одного из своих спасителей. Был достаточно резв.

— Когда везли в зоопарк аистенка, он был слабеньким и таким грустненьким. Но главное, его удалось спасти. И как сказал водитель, нужно было дать ему имя, приехали бы через некоторое время в зоопарк — вот он наш, допустим, Петруша. Но имя как-то не сложилось. Но в зоопарке теперь будет жить «бердчанин», — сказала начальник управления природными ресурсами.

Евгений Шестернин каждый день интересуется, как поживает птенец черного аиста в зоопарке.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» заведующая международным отделом новосибирского зоопарка Татьяна Паневина, сейчас черный аист из Бердска находится в изоляторе, потихоньку адаптируется и начинает есть. Это очень редкий вид и попадает в зоопарки из живой природы. Как только малыш пройдет адаптацию, его поместят в вольер. В Новосибирском зоопарке живет еще один черный аист.

Именно скульптура аистов скоро появится рядом с домом №2 по ул. Лунной. Ее открытие, на которое планирует приехать и Андрей Шило, чтобы выразить бердчанам благодарность за сохранение флоры и фауны, пройдет 9 сентября. К тому же, Андрей Ростиславович, планирует приехать с подарками — пригласительными билетами для посещения зоопарка.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердская власть хочет реализовать грандиозный проект по сооружению большой парковой территории в Микрорайоне. Уже приобретает очертания сквер возле роддома, облагородят территорию между ул. Лунной и школой №11. Мэр уверен, что здесь должен находиться парк. И первым камнем закладки станет железная скульптура аистов.

Напомним, коршуна с подбитым крылом обнаружили рабочие на одном из бердских предприятий в сентябре 2017 года. Рабочие приютили птицу, а на следующий день отвезли ее в новосибирский центр реабилитации хищных птиц.

Не соединить белое и черное

Черный аист занесен в Красную книгу России, Белоруссии, Болгарии, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Казахстана, Волгоградской области, Мордовии, Саратовской области, Ивановской области, Хабаровского края, Сахалинской области.

Птица среднего размера из семейства аистовых, длина туловища которого может доходить до 54 сантиметров, а вес составлять 3 кг. Свое название этот вид птиц получил за свою оригинальную окраску, в которой преобладают черные перья с характерным металлическим отливом. На фоне черного оперения этих аистов, ярко выделяются белая передняя часть, ярко – красные ноги и клюв, а также красные участки кожи в области глаз, горла и основания клюва. Черные аисты предпочитают селиться в лесной зоне евразийского континента, находящейся на значительном удалении от населенных пунктов.

Источниками пищи для черных аистов, как и для всех остальных представителей этого семейства, служат различные водоемы, на мелководьях которых эти птицы могут добыть мелкую рыбу, моллюсков, корни и побеги водорослей, а также крупных насекомых.

В зоопарках были попытки скрестить черного и белого аистов. Нередки случаи, когда самец черного аиста, находясь в одном вольере с самкой белого аиста, начинает за ней ухаживать. Однако вывести гибридных птенцов этим двум видам невозможно из-за сильного различия в брачных ритуалах.