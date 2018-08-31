Полтергейст расширил бак автомобиля с 50 до 67 литров на АЗС Газпрома в Бердске?

Вчера, 30 августа, в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась бердчанка Галина. Автомобилистка рассказала, что поехала заправляться на АЗС №95 «Газпромнефть-Новосибирск». И была удивлена возможностями топливного бака своего авто.

— Необъяснимый случай произошел днем 30 августа на газпромовской заправке у поста ГАИ.

Я заехала на заправку, машина новая. Прошу «залить бак до полного». Заливают. Дают чек на 57 литров. Итого в баке почти 67 литров бензина. Но его вместимость 50 литров! Не иначе, как на этой заправке завелись добрые гуманоиды, которые могут расширять пространство. А еще кто-нибудь встречался с подобным полтергейстом в Бердске?, — интересуется женщина.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Галина рассказала, что машину семья купила в Ниссан-центре. Куда и обратилась супружеская чета с вопросом сколько вмещает в себя топливный бак? Как выяснилось — максимум 55 литров бензина с учетом топливных систем под самую крышку может вместить себя машина.

— Нам разъяснили, что лампочка загорается при 5 литрах бензина в баке. А у меня и она не горела! Было одно деление, это означает, что я приехала заправляться с 10 литрами бензина, — рассказала Галина.

Автомобилистка обратилась в работникам заправки. Те пояснили, что объемы выдаваемого топлива определяет автоматизированная система. По словам персонала заправочной станции, заправщик ошибку совершить не может. «Курьер. Среда. Бердск» обратился на горячую линию «Газпромнефть-Новосибирск».

— По нашей информации, кроме объема бензобака есть еще объем патрубка между бензобаком и заливной горловины. В зависимости от модели автомобиля, объем этого патрубка может достигать определенное количество литров. Именно поэтому даже стрелка на приборной панели какое-то время может показывать остаток. Также по нашей информации на АЗС используется проверенное оборудование. Все ТРК имеют пломбу государственного поверителя. Персонал АЗС не может собственноручно менять количество подаваемого топлива на пистолет топливно-раздаточной колонки. Когда у клиента возникают сомнения, они могут обратиться к руководству АЗС, которое обязано с помощью проверенного мерника продемонстрировать работу топливно-раздаточной колонки, — прокомментировал сотрудник компании.

Галина думает, что будет продолжать заправлять свое авто на этой заправке, так как для нее удобно расположение АЗС. Все же женщина надеется, что впредь ее бензобак не посетит полтергейст.