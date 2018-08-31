74 млн рублей должны муниципалы частной котельной в Бердске

Бердская котельная ТГК-1 начнет свою работу в срок, но поставку нормативного запаса топлива к началу отопительного сезона руководство котельной гарантировать не может. 27 августа ТГК-1 и муниципальное предприятие комбинат бытовых услуг подписали соглашение, которое предусматривает утвержденный план-график внесения платежей котельной в счет долга КБУ. Сейчас долг КБУ пред частной котельной составляет 74 256 000 рублей.

— За август нам должны были вернуть 17 миллионов рублей. Сегодня 31 августа — долг возвращен в размере 15 миллионов рублей. Если в течении августа и сентября их обязательства по возвращению долга выдерживаются, то мы берем на себя в ответ обязательства о создании нормативного запаса топлива. Если нет, то мы обязательства берем, но в усеченном варианте. В любом случае котельная заработает, но просто есть такое понятие как нормативный запас. Мы в случае невыплаты долга его выполнить не сможем, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор ТГК-1 Антон Блинов.

По словам Антона Владимировича долг меняется, КБУ его потихоньку гасит. Лицевой счет котельной пополняется «в час по чайной ложке». На балансе ТГК-1 до сих пор всего 1200 тонн угля, а вот запас мазута увеличился с 4 до 71 тонны.

У Антона Блинова были сомнения в подписании договора на поставку топлива, однако договор подписан.

-Уголь везется вагонами из-под Новосибирска и они заранее заказываются. Договор подписан в конце августа, это значит практически невероятно, что в августе будут какие-то поставки топлива. К началу отопительного сезона мы нормативные запасы топлива собрать не сможем. Хоть сколько нам сейчас денег даст КБУ. По щелчку пальцев 15 тысяч тонн угля к нам не приедет. Поставщиков таких не бывает, у всех свои планы. Если бы мы все соглашения с КБУ подписали в самом начале августа, то проблем бы не было. Сейчас работаем в авральном режиме. Чудес не бывает, — объясняет Антон Владимирович.

Директор ТГК-1 рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что частная котельная по своим физическим возможностям сможет разово принять максимум 16 тысяч тонн угля. Но уверяет, что в любом случае бердчане зимой мерзнуть не будут.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что запасов топлива у котельной хватает всего на 10 дней. 11 июля «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что долг бердских коммунальщиков перед котельной составлял 178 млн рублей.