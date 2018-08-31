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Отчет о проголосовавших на выборах сотрудниках просят у бизнеса власти в Новосибирске

Так чиновники ищут содействия в «выполнении важной государственной задачи». Письма разослали руководителям предприятий Первомайского района.

31.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Отчет о проголосовавших на выборах сотрудниках просят у бизнеса власти в Новосибирске

Выборы губернатора Новосибирской области состоятся 9 сентября

Сотрудники администрации Первомайского района Новосибирска разослали представителям бизнеса на территории района письмо с просьбой оказать содействие «по повышению явки избирателей 9 сентября».

«В связи с проведением 9 сентября досрочных выборов губернатора Новосибирской области, с целью выполнения важной государственной задачи на территории Центрального района Новосибирска, просим вас оказать содействие по повышению явки избирателей 9 сентября. Просим определить ответственных специалистов, которые в день выборов соберут оперативную информацию о проголосовавших работниках вашего предприятия»,— говорится в документе, опубликованном предпринимателем Юлией Дроковой на своей странице в Facebook.

В администрации Первомайского района подтвердили “Ъ-Сибирь”, что подобный документ они действительно рассылали. «У нас в Первомайском районе есть разные предприятия, в том числе с непрерывным циклом работы. Нам важно понимать, как руководство отпускает сотрудников проголосовать. Нужна хорошая явка. Такие письма мы разослали, просто включили в рассылку еще малый и средний бизнес. И это, видимо, как-то напугало их. Говорят, что это с целью агитации, но это совершенно не так. Эти письма… мы ничего противозаконного не делаем. Мы хотим узнать, отпустят ли проголосовать или нет»,— рассказала составитель письма, ведущий специалист отдела экономического развития и трудовых отношений администрации Первомайского района Олеся Филоненко.

Представитель администрации добавила, что письмо составила по поручению замглавы администрации района по экономике и доходам Евгения Буркова. Дозвониться до господина Буркова на момент публикации материала не удалось. Рассылали ли администрации других районов подобные письма, неизвестно. Пресс-секретарь мэра Новосибирска Артем Роговский отказался комментировать эту ситуацию.

Досрочные выборы губернатора Новосибирской области пройдут 9 сентября. За кресло главы региона поборются четыре кандидата: врио губернатора Андрей Травников от «Единой России», депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Савельев, директор по развитию в Центре правовой помощи Георгий Михайлов от партии «Народный альянс» и вице-спикер заксобрания региона Анатолий Кубанов от «Справедливой России».

Источник: Ъ


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Че стесняются,надо с каждого гражданина взять отчет. :-D :-D :-D

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