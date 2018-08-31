Снимать показания счетчиков больше не понадобится

Планируемые сроки обязательной установки счетчиков расхода энергоресурсов с функцией дистанционной передачи данных уточнили в Минстрое. Правило коснется домов, вводимых в эксплуатацию с 1 января 2020 года. Об этом «Известиям» рассказали в ведомстве. По предложению министерства интеллектуальные системы учета потребленной воды можно будет поставить и во время поверки уже действующих приборов. «Умные» счетчики помогут сделать процесс начисления платы более прозрачным, свести к минимуму потери ресурсов и, как следствие, уменьшить расходы граждан на ЖКУ.

Минстрой подготовил и направил в правительство РФ свои предложения по введению обязательной установки общедомовых и индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов с функцией передачи данных в многоквартирных домах. Предложения разработаны в соответствии с комплексным планом мероприятий по повышению энергоэффективности экономики страны, он был утвержден в апреле 2018 года.

— Планируется, что автоматическими системами учета энергоресурсов будут обеспечены все новостройки, вводимые в эксплуатацию после 1 января 2020 года, — рассказали «Известиям» в пресс-службе Министерства строительства и ЖКХ.

Еще одно удобство для потребителей — они будут освобождены от необходимости передавать показания счетчиков и следить за сроками их поверки, отметили в Минстрое. Все приборы будут передавать в расчетный центр актуальную информацию о потребленных ресурсах в режиме реального времени. Минстрой уже разработал законопроект об интеллектуальном учете в водоснабжении. Документ дает определение такому учету и устанавливает принципы перехода на онлайн-учет.

Оснащать «умными» системами в перспективе предполагается не только новые дома. Что касается уже установленных счетчиков для воды, сроки их поверки составляют четыре года для горячей и шесть лет — для холодной воды. «Планируется, что одновременно с поверкой возможно будет производить переоснащение или замену приборов учета на интеллектуальные системы с передачей данных онлайн», — рассказали в министерстве.

Исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева приветствует решение об обязательном оснащении «умными» приборами новостроек. Однако с заменой при поверках уже установленных счетчиков на воду могут возникнуть трудности, считает она. Индивидуальные поквартирные приборы учета — это личное имущество. Только от собственника зависит, какой прибор он установит. Пока непонятно, как обязать граждан установить более дорогое устройство.

— Устанавливать автоматизированные системы надо на дом в целом, а не в ходе поверки счетчиков в каждой квартире. Тогда не будет проблем с небалансом и несвоевременным снятием показаний, — добавила эксперт. По ее мнению, менять обычные счетчики на «умные» целесообразно в ходе региональных программ капитального ремонта.

Ранее о запуске пилотного проекта «Умные счетчики» в 500 квартирах сообщили власти Москвы. Как отмечал руководитель департамента информационных технологий Артем Ермолаев, первостепенная задача — договориться с основными производителями приборов о работе по единому стандарту. То есть чтобы все счетчики воды изначально были с этой функцией.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор считает, что установка счетчиков на воду может быть выгодной ресурсоснабжающим организациям в рамках прямых договоров с гражданами. Впрочем, и сами потребители должны быть заинтересованы в получении правильных данных. Интеллектуальные системы, например, позволят отследить, подкручивает ли сосед свой прибор учета, перекладывая расходы на плечи добросовестных собственников. Это поможет навести порядок в сфере расчетов за услуги ЖКХ: всю информацию увидят в центре сбора данных.

Как ранее сообщали «Известия», условия для широкого внедрения таких приборов учета планировалось создать к концу 2019 года. Согласно первоначальной версии «дорожной карты» по проекту «Умный город», предполагалось, что к концу 2021 года эти системы будут применять 100% потребителей в новостройках и половина жителей, заменивших приборы учета в 2020–2021 годах в ходе капитального ремонта. Сейчас ведомство уточнило, что это коснется новостроек, введенных в эксплуатацию с 2020 года, и предложило обновлять индивидуальные приборы по учету воды при поверках.

Источник: Известия