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Масштабные учения проведет Россия в Средиземном море

Маневры будут проходить в период с 1 по 8 сентября с участием 25 кораблей и 30 самолетов.

31.08.2018 Фото: pixabay 2 коммент.

Масштабные учения проведет Россия в Средиземном море

У России хорошие традиции военной авиации

Россия проведет 1-8 сентября учения в Средиземном море с участием 25 кораблей и 30 самолетов, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в соответствии с планом подготовки ВС РФ под руководством главнокомандующего Военно-морского флота России адмирала Владимира Королева в период с 1 по 8 сентября в Средиземном море будут проводиться масштабные учения группировки сил (войск) ВМФ и ВКС России.

В Минобороны добавили, что на учениях в Средиземноморье планируется развернуть в составе группировки свыше 25 кораблей и судов обеспечения во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов».

«В международном воздушном пространстве учебные задачи отработают около 30 самолетов, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолеты Ту-142МК и Ил-38, истребители Су-33 и самолеты Су-30СМ морской авиации», — сообщили в ведомстве.

В соответствии с планом учений в акватории Средиземного моря группировка отработает комплекс задач по противовоздушной, противоподводно-диверсионной обороне и по противоминному обеспечению.

Районы проведения учения в интересах обеспечения безопасности мореплавания и полетов воздушных судов заблаговременно будут объявлены опасными для судоходства и полетов, добавили в Минобороны.

Источник: ТАСС


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(2) Комментариев

  1. Никола

    Так вот ради чего повышают пенсионный возраст! Ради бряцанья оружием, безвозмездной помощи другу Ассаду, выдачи невозвратных кредитов странам третьего мира. А нам говорят, что для пенсионеров денег нет.

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    • a.danilov

      вот что вы такое говорите?!
      Ежли деньги не раздавать невозвратными кредитами, супостаты нас захватят, и станем мы жить плохо. Вы что, этого хотите?!
      В конце-концов, отнеситесь с пониманием.

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