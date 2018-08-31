В суд из-за тройного отказа провести митинг подают на чиновников коммунисты Искитима

Первый секретарь Искитимского КПРФ Руслан Михайлов усмотрел в ответе чиновников на уведомление о проведении митинга против пенсионной реформы 2 сентября отказ, передает сайт «Весь Искитим».

— В нем отсутствовало предложение о рассмотрении другого места проведения публичного мероприятия, что делает ответ «отказом», а не «согласованием» , что в свою очередь противоречит Конституции РФ и ФЗ №54. Лиде КПРФ Искитима попросил не нарушать закон и предложить другое место проведения митинга, либо изменить заявленное в уведомлении время, — считает Руслан Егорович.

Власть Искитима настаивает на том,что местом проведения публичных мероприятий в городе является только исктитимский гайд-парк, а время проведения митинга перенести не удастся — после Праздника урожая, запланированного мэрией Искитима в том же месте и в тот же день, предстоит уборка территории.

— Я сейчас несу отказ в администрацию Искитима на их ответ. Думаю, в ответ мы получим отказ. Скорее всего присоединимся к акции протеста, которая пройдет в Новосибирске. Или устроим одиночные пикеты, которые согласовывать не нужно, — рассказал лидер КПРФ Искитима Руслан Михайлов.

Лидер коммунистов Искитима Руслан Михайлов уведомил мэрию о предстоящем митинге, приуроченному к выражению протеста грядущей пенсионной реформы еще 22 августа. Местом проведения митинга Руслан Егорович указал искитимский гайд-парк, площадку напротив проспекта Юбилейного дома №9.

Планировалось, что около 400 искитимцев выйдут в центр города и с 11 до часу дня выразят свою позицию против повышения пенсионного возраста.

На следующий день, 23 августа, Руслан Егорович получил ответ из мэрии:

— Уведомляем вас о том, что в указанном месте, в указанную дату в соответствии с планом работы администрации города Искитима на сентябрь 2018 года запланировано городское мероприятие «Праздник урожая». Предлагаем вам другую дату проведения публичного мероприятия, — гласит официальный ответ администрации Искитима.

Искитимские отделение КПРФ уже проводило митинг против повышения пенсионного возраста в июле. Тогда в гайд-парке Искитима собрались около 300 искитимцев.

— Мы это просто так не оставим. на следующей неделе подадим в суд. Это однозначноенарушение закона. Суд, будет на нашей стороне, — подытожил Руслан Михайлов.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что ячейке КПРФ Бердска власть города пять раз предлагала другое место проведения пикета против пенсионной реформы, запланированного на 2 сентября. Бердские коммунисты приняли решение присоединиться к новосибирской акции протеста, так как пикетировать на «задворках» не имеет смысла.