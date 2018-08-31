Должность первого вице-мэра не хотят исключать из Устава Бердска

Сегодня утром, 31 августа, в мэрии Бердска чиновники вместе со спикером горсовета Валерием Бадьиным решали вопрос об исключении из Устава города должности первого вице-мэра Бердска.

— Сегодня принято решение, что данный вопрос рассмотрят на комитетах Совета депутатов. Структура администрации утверждена, и ранее было принято решение привести Устав в соответствии с ней, — пояснила «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по экономике Бердска Жанна Шурова.

Глава Бердска Евгений Шестернин данный вопрос не комментирует и полагается на решение депутатов.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что существующая модель управления в Бердске не соответствовала нормативам постановления правительства Новосибирской области.

В действующую структуру горадминистрации входили первый замглавы, четыре заместителя и управделами. Поступило предложение утвердить оптимизированную структуру администрации.

17 мая на внеочередной сессии депутатов Бердска должность первого заместителя мэра народные избранники из структуры мэрии сократили: 24 депутаты из 28 проголосовали за это предложение. В структуре администрации остались только три заместителя главы администрации.

На публичных слушаниях 24 мая рассмотрели предложения по проекту решения бердского горсовета депутатов «О внесении изменений в устав города Бердска». Из устава исключили строчку «первый заместитель главы администрации».

Однако 19 июня, на сессии горсовета депутаты отказались исключать из структуры исполнительной власти должность первого вице-мэра. Эта поправка в Устав города не набрала нужного числа голосов. За исключение проголосовало 20 народных избранников, а для утверждения решения необходимо было 22 руки.

26 июля на заседании комитета по законности и правопорядку бердского горсовета не проголосовали за возвращение должности первого заместителя главы администрации. Депутаты сошлись во мнении, что этот вопрос требует дальнейшего изучения. И на последней внеочередной сессии 31 июля депутаты горсовета Бердска отложили вопрос о возвращении должности первого заместителя главы Бердска.