Конкурс «Бердская красавица-2019»
Должность первого вице-мэра не хотят исключать из Устава Бердска
Фабрику по выпуску еды для авиапассажиров построят немцы в Новосибирске
Что нужно спросить у владельца сайта при размещении рекламы?
Священник прочел лекцию сотрудникам МЧС Новосибирска
Вышла передача «Конфликт интересов» о микрорайоне-призраке Бердска
22 летательных разведчика засекли у границ России за неделю
Круче морфия: Не вызывающее привыкание болеутоляющее изобрели в США
О создании парка «Лунный» в Микрорайоне объявил мэр Бердска