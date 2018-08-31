Священник прочел лекцию сотрудникам МЧС Новосибирска

29 августа с сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску состоялась встреча с представителем РПЦ, направленная на формирование и укрепление духовной культуры.

Отец Владимир дал исчерпывающие ответы на все вопросы сотрудников ОНДиПР по г. Новосибирску. О встрече в своем паблике сообщила служба МАСС-54.