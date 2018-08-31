Пятая часть россиян считает вегетарианство полезным для здоровья

Согласно данным, полученным в ходе телефонного опроса одной тысячи респондентов совершеннолетнего возраста, лишь каждый сотый россиянин отказывается при организации своего питания от мяса и рыбы. При этом среди опрошенных пятая часть считает подобный рацион полезным для здоровья, а 39% говорят об обратном. Из последних половина респондентов относится к возрастной категории 18-24 лет. Примерно 27% граждан представили в этом вопросе нейтральную точку зрения, заявив об отсутствии влияния вегетарианства на организм человека.

Люди, высказавшиеся в пользу отказа от мяса и рыбы, преимущественно указали, что подобный рацион способствует очищению организма. Также в качестве плюсов вегетарианства респонденты обозначали большое присутствие в нем витаминов, легкость блюд, отсутствие холестерина и вредных для здоровья добавок. Как сообщает новостной портал sibnovosti.ru, этой весной ученый Уолтер Уиллет поведал всему миру о питании, способствующем продлению жизни. По его словам, около трети ранних смертей могло бы и не быть, если бы человечество перешло на вегетарианство.