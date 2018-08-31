22 летательных разведчика засекли у границ России за неделю

Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 22 летательных аппаратов.

За последнюю неделю истребители из состава дежурных сил ПВО 9 раз поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.

Источник: РИА Новости