Поддержали инициативы Путина по пенсионному возрасту единороссы Новосибирска

Целый ряд эффективных мер, направленных на совершенствование пенсионной системы, предложил в своем обращении к россиянам президент России Владимир Путин. Такое мнение высказал Валерий Ильенко, секретарь НРО партии «Единая Россия», заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области

Впервые президент РФ Владимир Путин напрямую обратился к народу по социальной тематике, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». В своем обращении к гражданам России особо подчеркнул, что главная цель изменений пенсионной системы – это рост доходов нынешних и будущих пенсионеров, отметили в пресс-службе регионального отделения ЕР.

«Президент в ближайшее время внесет в Государственную Думу свои поправки к законопроекту об изменениях в пенсионной системе. Они позволят выстроить устойчивую и эффективную систему, которая обеспечит рост материального благосостояния пенсионеров. Должны быть выполнены задачи по индексации пенсий выше уровня инфляции. К 2024 году при введении предлагаемых изменений пенсионной системы средняя пенсия составит 20 тысяч рублей», – отметил Валерий Ильенко.

«Президент поддержал предложения «Единой России» сохранить региональные льготы. Здесь учтены и новосибирские предложения. Это очень важные для людей вещи. Ранее по инициативе Партии в Новосибирской области прошли местные дискуссии, а также итоговая региональная дискуссия. В них приняли участие члены и сторонники партии, представители исполнительных и законодательных органов власти, профильные эксперты, члены Общественной палаты, профсоюзных организаций, представители Совета ветеранов Новосибирской области, союза пенсионеров, молодые депутаты и «молодогвардейцы», лидеры общественного мнения. На данных площадках участники обсудили вопросы совершенствования пенсионной системы. Владимир Путин внятно, понятно и четко сформулировал предложения, которые, по его словам, «позволят максимально смягчить принимаемые решения». В частности, речь шла о выравнивании увеличения срока выхода на пенсию до пяти лет для мужчин и женщин», — подчеркнул секретарь Регионального отделения Партии.

Валерий Ильенко также напомнил, что в Законодательном собрании Новосибирской области последние несколько недель работает специально собранная рабочая группа, которая занимается разработкой и систематизацией предложений по корректировке пенсионной системы.

«Рабочая группа, в которую вошли представители различных партий, профильные эксперты, члены Общественной палаты, представители Совета ветеранов Новосибирской области, союза пенсионеров, лидеры общественного мнения, сейчас работает над законом подготовит поправки ко второму чтению законопроекта в Государственной Думе»,– отметил Валерий Ильенко.