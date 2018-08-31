Поддержали инициативы Путина по пенсионному возрасту единороссы Новосибирска

Целый ряд эффективных мер, направленных на совершенствование пенсионной системы, предложил в своем обращении к россиянам президент России Владимир Путин. Такое мнение высказал Валерий Ильенко, секретарь НРО партии «Единая Россия», заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области
Впервые президент РФ Владимир Путин напрямую обратился к народу по социальной тематике, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». В своем обращении к гражданам России особо подчеркнул, что главная цель изменений пенсионной системы – это рост доходов нынешних и будущих пенсионеров, отметили в пресс-службе регионального отделения ЕР.
«Президент в ближайшее время внесет в Государственную Думу свои поправки к законопроекту об изменениях в пенсионной системе. Они позволят выстроить устойчивую и эффективную систему, которая обеспечит рост материального благосостояния пенсионеров. Должны быть выполнены задачи по индексации пенсий выше уровня инфляции. К 2024 году при введении предлагаемых изменений пенсионной системы средняя пенсия составит 20 тысяч рублей», – отметил Валерий Ильенко.
«Президент поддержал предложения «Единой России» сохранить региональные льготы. Здесь учтены и новосибирские предложения. Это очень важные для людей вещи. Ранее по инициативе Партии в Новосибирской области прошли местные дискуссии, а также итоговая региональная дискуссия. В них приняли участие члены и сторонники партии, представители исполнительных и законодательных органов власти, профильные эксперты, члены Общественной палаты, профсоюзных организаций, представители Совета ветеранов Новосибирской области, союза пенсионеров, молодые депутаты и «молодогвардейцы», лидеры общественного мнения. На данных площадках участники обсудили вопросы совершенствования пенсионной системы. Владимир Путин внятно, понятно и четко сформулировал предложения, которые, по его словам, «позволят максимально смягчить принимаемые решения». В частности, речь шла о выравнивании увеличения срока выхода на пенсию до пяти лет для мужчин и женщин», — подчеркнул секретарь Регионального отделения Партии.
Валерий Ильенко также напомнил, что в Законодательном собрании Новосибирской области последние несколько недель работает специально собранная рабочая группа, которая занимается разработкой и систематизацией предложений по корректировке пенсионной системы.
«Рабочая группа, в которую вошли представители различных партий, профильные эксперты, члены Общественной палаты, представители Совета ветеранов Новосибирской области, союза пенсионеров, лидеры общественного мнения, сейчас работает над законом подготовит поправки ко второму чтению законопроекта в Государственной Думе»,– отметил Валерий Ильенко.
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Ни один едросос не должен победить на выборах.
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Как же эти лизоблюды на себя в зеркало смотрят. Их не тошнит от себя по утрам?
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Я думаю что если Путин предложит для уменьшения нагрузки на пенсионный фонд РФ расстреливать пенсионеров через одного, то ни один мускул не дрогнет ни у одного единоросса: вся Единая Россия горячо поддержит и одобрит.
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«В России что не производи, получается АКМ, какую партию не создавай, получится КПСС!» — такая погооворка имела место. Партийцам свойственно единоначалие, хотя многие придерживаются мнению известного экономиста М. Делягина основной смысл пенсионной реформы состоит в том, чтобы нанести русскому народу максимальный ущерб, другими словами — ускорить процесс утилизации населения. Свою позицию он аргументирует следующим образом:
1. У среднестатистического человека износ организма наступает к 60-ти годам. Работа после 60-ти лет сокращает продолжительность жизни. Причем это касается не только тех людей, кто занят тяжелым физическим трудом, но также и тех, кто в процессе своей трудовой деятельности принимает решения.
Конечно, если человек просто перекладывает бумажки слева направо и справа налево, то в этом случае он может прекрасно обойтись и без пенсии.
Михаил Делягин, известный экономист
Михаил Делягин, известный экономист
2. Карьера молодых людей, не обладающих уникальными навыками будет существенно затруднена. Некоторым придется дольше ждать карьерного роста, а большинству банально не хватит рабочих мест. В связи с этим усилится процесс эмиграции. Есть страны, в которых молодые люди даже со средними возможностями могут найти себе применение.
3. Российская социально-экономическая система устроена таким образом, что огромное число семей в нашей стране живут за счет пенсионеров. Повысить пенсионный возраст значит лишить эти семьи средств к существованию.
Резюмируя все вышесказанное, Михаил Делягин заявляет, что учитывая средний размер пенсии у людей собираются украсть порядка 684 000 рублей, а прибавить обещают всего 12 000 в год и то, если человек доживет.
«Люди голосовали за перемены, — сокрушается известный экономист, а получили плевок в виде возвращения в Правительство Д. Медведева и пощечину в виде повышения пенсионного возраста».
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Кризис доверия лично к Путину — катастрофа для всей власти, так как вся пропаганда работает только на него, никто другой из вертикали не дотягивает даже до половины.
Поэтому скоро будет как у классика :
«Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И,действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов». ))
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