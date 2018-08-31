Рублями займутся дизайнеры

Предпосылки для изменения дизайна банкнот существуют, но пока решения нет, оно остается за Банком России, сообщил генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук.

«Объективно предпосылки (для изменения дизайна. — Прим. ред.) сформировались. Когда наступит момент следующей модернизации банкнот, то, скорее всего, Банк России будет заинтересован, чтобы более радикально обновить эти банкноты. Скорее всего, эти изменения будут отталкиваться от результатов, которые будут получены в ходе обращения банкнот номиналом двести и две тысячи рублей», — сказал Трачук.

Он считает, что если Банк России устроят эти результаты по долговечности, надежности, устойчивости защитных признаков и качеству сортировки, то в основу модернизации действующих банкнот будут положены дизайн и защитные комплексы, которые сегодня тестируются на банкнотах в двести и две тысячи рублей.

«Изменения, безусловно, будут, и, скорее всего, они будут отталкиваться от дизайна и принципов создания банкнот двести и две тысячи рублей, но когда конкретно они будут, какой номинал, решения нет, и оно за Банком России», — добавил Трачук.

Банк России представил новые банкноты номиналом двести и две тысячи рублей в середине октября 2017 года. Первыми их получили изображенные на них регионы — Дальний Восток и Крым.

Источник: РИА Новости