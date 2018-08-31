Рублями займутся дизайнеры

В «Гознаке» не исключили изменения дизайна банкнот
Предпосылки для изменения дизайна банкнот существуют, но пока решения нет, оно остается за Банком России, сообщил генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук.
«Объективно предпосылки (для изменения дизайна. — Прим. ред.) сформировались. Когда наступит момент следующей модернизации банкнот, то, скорее всего, Банк России будет заинтересован, чтобы более радикально обновить эти банкноты. Скорее всего, эти изменения будут отталкиваться от результатов, которые будут получены в ходе обращения банкнот номиналом двести и две тысячи рублей», — сказал Трачук.
Он считает, что если Банк России устроят эти результаты по долговечности, надежности, устойчивости защитных признаков и качеству сортировки, то в основу модернизации действующих банкнот будут положены дизайн и защитные комплексы, которые сегодня тестируются на банкнотах в двести и две тысячи рублей.
«Изменения, безусловно, будут, и, скорее всего, они будут отталкиваться от дизайна и принципов создания банкнот двести и две тысячи рублей, но когда конкретно они будут, какой номинал, решения нет, и оно за Банком России», — добавил Трачук.
Банк России представил новые банкноты номиналом двести и две тысячи рублей в середине октября 2017 года. Первыми их получили изображенные на них регионы — Дальний Восток и Крым.
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