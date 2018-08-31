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Ставку до 60% из-за обвала песо поднял банк Аргентины

Аргентинское песо – худшая по динамике валюта в этом году. Падение спровоцировало обращение президента в МВФ ускорить выдачу кредита в $50 млрд.

31.08.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

Ставку до 60% из за обвала песо поднял банк Аргентины
Центробанк Аргентины вынужден был повысить ключевую процентную ставку сразу на 15 пунктов — до 60%. Поводом для такого решения стал обвал национальной валюты до рекордно низкого уровня.

Накануне песо просел в цене на 7% по отношению к американскому доллару, что стало его сильнейшим падением за последние три года. На утренних торгах 30 августа аргентинская валюта продолжила свое падение, потеряв в цене еще более 15%. На 18:30 по Москве за один доллар на торгах дают 39,5 песо.

Аргентинское песо – худшая по динамике валюта в этом году. Она просела более чем на 50% по отношению к доллару. Падение национальной валюты 29 августа спровоцировало обращение президента страны Маурисио Макри к Международному валютному фонду с призывом ускорить предоставление стабилизационного кредита в размере $50 млрд, одобренного МВФ еще в июне. Тогда же Аргентина получила первый транш в размере $15 млрд. Ожидалось, что это поможет стране с сокращением дефицита бюджета. Однако 27 августа Министерство финансов страны понизило свой прогноз по итогам года, сменив прогнозируемый рост экономики в 3% на снижение ВВП на 1%.

Источник: Ъ


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