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Против индексации тарифов на услуги ЖКХ выступила ФАС

Минэкономразвития предложило в связи с повышением НДС провести индексацию коммунальных тарифов в два этапа в 2019 году.

31.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Против индексации тарифов на услуги ЖКХ выступила ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не поддерживает предложение министерства экономического развития по индексации тарифа ЖКХ, заявил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.

«Мы не поддерживаем это предложение», — сказал Артемьев.

Как ранее сообщили РИА Новости в Минэкономразвития, министерство предложило в связи с повышением НДС провести индексацию тарифов ЖКХ в два этапа в 2019 году. Первый этап должен быть проведен с 1 января 2019 года, повышение будет частичным — на 1,7%, с учетом повышения НДС с 18% до 20%. Второй этап должен быть проведен с 1 июля 2019 года. Здесь министерство предлагает провести индексацию на уровне 2,4%.

Источник: РИА Новости


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