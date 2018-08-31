Помоются в горячей воде перед линейкой школьники Бердска

Родители Бердска рады появлению горячей воды в квартирах
Сегодня, 31 августа, замдиректора Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что котельная «Новая» в процессе запуска. Родителям школьников не придется кипятить воду и мыть детей в тазиках, чтобы 1 сентября пойти чистыми на школьные линейки.
— Горячая вода в домах Микрорайона потеплеет к обеду. Запуск котельной производится согласно графику. Котельная «Озерная» запущена вчера, — сообщил Александр Алексеевич.
Жители Микрорайона переживали, что им снова придется вести своих детей на линейку Дня знаний грязными и потными. Об этом и говорили старейшины Бердска в среду 29 августа.
— Отключили горячую воду по 31 августа включительно. На День города и в школу дети пойдут грязные, — констатировал Владимир Аркадьевич. — Нельзя ли было на неделю раньше отключить?
Вице-мэр по экономике Жанна Шурова, представлявшая в тот момент руководство города в единственном лице, напомнила, что существует график остановки котельных. Но согласилась, что промывку системы перед отопительным сезоном следовало бы соотносить с важными событиями в жизни горожан и не доставлять им дополнительных неудобств.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», власть официально объявила об отключении воды в Микрорайоне на 4 дня для подготовки оборудования котельной «Новой» (бывшая БЭМЗа) к зиме. Но микрорайоновцы возмущены тем, что такой график для них предусмотрен каждый год. И к каждому 1 сентября они носятся с тазиками, чтобы помыть детей к школьной линейке, знаменующей начало учебного года.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Шел 21 век. Вы слышали что-нибудь про горячую воду? Говорят она есть.
5 0
Да прям низкий поклон КБУ! Благодетели наши! Совет на будущее — мозгами шевелить научитесь, когда можно воду отключать, а когда нет! Лета не хватило? На улице уже не +30,чтоьы без горячей воды сидеть по полмесяца, у нас не Краснодарский край, к сожалению!
4 0
К обеду 31 августа в Микрорайоне появится горячая вода
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/08/31/373145-pomoyutsya-v-goryachej-vode-pered-linejkoj-shkolniki-berdska
Простите, можно уточнить, во сколько обед?
Время 14-20, горячей воды пока нет
4 0
Скажите, а уже можно пообедать? Не дожидаясь горячей воды.
И не примут ли эту трапезу за акцию, направленную против Александра Алексеенко и его обещаний, если я буду считать ее обедом?
2 0
микрорайон 18.00,воды горячей нет.
1 0