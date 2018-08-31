Помоются в горячей воде перед линейкой школьники Бердска

Сегодня, 31 августа, замдиректора Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что котельная «Новая» в процессе запуска. Родителям школьников не придется кипятить воду и мыть детей в тазиках, чтобы 1 сентября пойти чистыми на школьные линейки.

— Горячая вода в домах Микрорайона потеплеет к обеду. Запуск котельной производится согласно графику. Котельная «Озерная» запущена вчера, — сообщил Александр Алексеевич.

Жители Микрорайона переживали, что им снова придется вести своих детей на линейку Дня знаний грязными и потными. Об этом и говорили старейшины Бердска в среду 29 августа.

— Отключили горячую воду по 31 августа включительно. На День города и в школу дети пойдут грязные, — констатировал Владимир Аркадьевич. — Нельзя ли было на неделю раньше отключить?

Вице-мэр по экономике Жанна Шурова, представлявшая в тот момент руководство города в единственном лице, напомнила, что существует график остановки котельных. Но согласилась, что промывку системы перед отопительным сезоном следовало бы соотносить с важными событиями в жизни горожан и не доставлять им дополнительных неудобств.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», власть официально объявила об отключении воды в Микрорайоне на 4 дня для подготовки оборудования котельной «Новой» (бывшая БЭМЗа) к зиме. Но микрорайоновцы возмущены тем, что такой график для них предусмотрен каждый год. И к каждому 1 сентября они носятся с тазиками, чтобы помыть детей к школьной линейке, знаменующей начало учебного года.