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Помоются в горячей воде перед линейкой школьники Бердска

Котельную «Новая» уже запускают. К обеду 31 августа в Микрорайоне появится горячая вода. Котельная «Озерная» запущена накануне.

31.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск. 5 коммент.

Помоются в горячей воде перед линейкой школьники Бердска

Родители Бердска рады появлению горячей воды в квартирах

Сегодня, 31 августа, замдиректора Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что котельная «Новая» в процессе запуска. Родителям школьников не придется кипятить воду и мыть детей в тазиках, чтобы 1 сентября пойти чистыми на школьные линейки.

— Горячая вода в домах Микрорайона потеплеет к обеду. Запуск котельной производится согласно графику. Котельная «Озерная» запущена вчера, — сообщил Александр Алексеевич.

Жители Микрорайона переживали, что им снова придется вести своих детей на линейку Дня знаний грязными и потными. Об этом и говорили старейшины Бердска в среду 29 августа.
— Отключили горячую воду по 31 августа включительно. На День города и в школу дети пойдут грязные, — констатировал Владимир Аркадьевич. — Нельзя ли было на неделю раньше отключить?

Вице-мэр по экономике Жанна Шурова, представлявшая в тот момент руководство города в единственном лице, напомнила, что существует график остановки котельных. Но согласилась, что промывку системы перед отопительным сезоном следовало бы соотносить с важными событиями в жизни горожан и не доставлять им дополнительных неудобств.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», власть официально объявила об отключении воды в Микрорайоне на 4 дня для подготовки оборудования котельной «Новой» (бывшая БЭМЗа) к зиме. Но микрорайоновцы возмущены тем, что такой график для них предусмотрен каждый год. И к каждому 1 сентября они носятся с тазиками, чтобы помыть детей к школьной линейке, знаменующей начало учебного года.


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    Шел 21 век. Вы слышали что-нибудь про горячую воду? Говорят она есть. =-O :-D

    Thumb up 5 Thumb down 0

  2. Аноним

    Да прям низкий поклон КБУ! Благодетели наши! Совет на будущее — мозгами шевелить научитесь, когда можно воду отключать, а когда нет! Лета не хватило? На улице уже не +30,чтоьы без горячей воды сидеть по полмесяца, у нас не Краснодарский край, к сожалению!

    Thumb up 4 Thumb down 0

  3. Аноним

    К обеду 31 августа в Микрорайоне появится горячая вода

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/08/31/373145-pomoyutsya-v-goryachej-vode-pered-linejkoj-shkolniki-berdska
    Простите, можно уточнить, во сколько обед?
    Время 14-20, горячей воды пока нет

    Thumb up 4 Thumb down 0

  4. Аноним

    Скажите, а уже можно пообедать? Не дожидаясь горячей воды. :-[
    И не примут ли эту трапезу за акцию, направленную против Александра Алексеенко и его обещаний, если я буду считать ее обедом?

    Thumb up 2 Thumb down 0

  5. Аноним

    микрорайон 18.00,воды горячей нет.

    Thumb up 1 Thumb down 0

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