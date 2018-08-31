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Вышла передача «Конфликт интересов» о микрорайоне-призраке Бердска

Бердские чиновники не пришли на запись программы о проблемах Юго-Западного, который власть отказывается признавать и который попал в Книгу рекордов с адресом в 138 букв.(ВИДЕО)

31.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Вышла передача Конфликт интересов о микрорайоне призраке Бердска

Николай Сычев отстаивает интересы бердчан

Передача «Конфликт интересов» о проблемах жителей бердского микрорайона Юго-Западного вышла  на Регион-ТВ в воскресенье.

 

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», запись передачи состоялась 15 июля. В ней участвовали бердчане и эксперты, приглашенные тележурналисткой Анастасией Журавлевой. Приглашение на программу депутату горсовета и члену регионального штаба ОНФ Николаю Сычеву вместе с жителями микрорайона поступило после выхода 20-минутного фильма, посвященного проблеме Юго-Западного.

Чтобы разобраться в проблеме, в эфир пригласили жителей Юго-Западного и новосибирских экспертов. От программы приглашения получили администрация Бердска и прокурор Бердска. К сожалению, никто не пришел. Прокуратура сослалась на летний период и отпуска сотрудников. Из администрации Бердска также поступил отрицательный ответ.

-Администрация Бердска не считает нужным участвовать в записи программы, поскольку ответ на запрос дали, людям 100 раз все объясняли. Нет в этом никакого смысла, — сообщила об ответе чиновников Анастасия Журавлева.


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