Вышла передача «Конфликт интересов» о микрорайоне-призраке Бердска

Передача «Конфликт интересов» о проблемах жителей бердского микрорайона Юго-Западного вышла на Регион-ТВ в воскресенье.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», запись передачи состоялась 15 июля. В ней участвовали бердчане и эксперты, приглашенные тележурналисткой Анастасией Журавлевой. Приглашение на программу депутату горсовета и члену регионального штаба ОНФ Николаю Сычеву вместе с жителями микрорайона поступило после выхода 20-минутного фильма, посвященного проблеме Юго-Западного.

Чтобы разобраться в проблеме, в эфир пригласили жителей Юго-Западного и новосибирских экспертов. От программы приглашения получили администрация Бердска и прокурор Бердска. К сожалению, никто не пришел. Прокуратура сослалась на летний период и отпуска сотрудников. Из администрации Бердска также поступил отрицательный ответ.

-Администрация Бердска не считает нужным участвовать в записи программы, поскольку ответ на запрос дали, людям 100 раз все объясняли. Нет в этом никакого смысла, — сообщила об ответе чиновников Анастасия Журавлева.