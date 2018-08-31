Эвакуировали более 400 человек на пожаре в облбольнице Новосибирска

Новосибирские пожарные оперативно ликвидировали открытое горение на крупном пожаре в областной клинической больнице. Погибших и пострадавших нет. Из зданий двух корпусов эвакуированы 412 человек, 109 из них дети. Пожарные при помощи спасустройств эвакуировали 16 тяжело больных из реанимационного отделения, сообщили в упрвлении МЧС по Новосибирской области.

30 августа в 19:05 поступила информация о пожаре по улице Немировича-Данченко, 130, в государственной Новосибирской областной клинической больнице.

На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны в 19.12 из окон на первом этаже в корпусе №7 шел дым.

Пожарные не допустили дальнейшего распространения огня. В 19.58 пожар был локализован. В подвальном помещении горели деревянные поддоны из-под медикаментов. Площадь пожара составила 80 кв.м. Всего 46 минут потребовалось огнеборцам на ликвидацию открытого горения.

На месте происшествия работали 88 человек и 27 единиц техники. Как сообщают новосибирские СМИ, на место происшествия приезжали врио губернатора Андрей Травников и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло. Пожару была присвоена повышенная категория сложности.

На месте происшествия работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории, которые устанавливают причину возгорания.