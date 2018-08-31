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Водительские права вручили молодым водителям в Бердске

30 августа в 1-ом межрайонном экзаменационном отделе ГИБДД в Бердске в торжественной обстановке поздравили тех, кто успешно выдержал экзамены.

31.08.2018 Один комментарий

Водительские права вручили молодым водителям в Бердске

Молодые водители получили заслуженные водительские права

30 августа в 1-ом межрайонном экзаменационном отделе ГИБДД  ГУ МВД России по Новосибирской области по адресу: Бердск, ул. Первомайская, д.2 торжественно вручили водительские удостоверения кандидатам в водители, успешно сдавшим экзамены на право управления транспортными средствами.

Молодым водителям рассказали о состоянии аварийности на территории Новосибирской области за первое полугодие 2018 года, в том числе, среди молодых водителей со стажем менее двух лет и ДТП, в которых пострадали дети.
Обращено внимание будущих водителей на неукоснительное соблюдение транспортной дисциплины, правил дорожного движения и взаимоуважение участников дорожного движения, а так же на правила безопасной перевозки пассажиров, особенно несовершеннолетних детей.

Водительские права вручили молодым водителям в Бердске


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(1) Комментарий

  1. Аноним

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