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Брать плату за выбор мест в самолете хочет «Аэрофлот»

Также авиакомпания собирается снизить количество задержек рейсов и открыть новые маршруты.

31.08.2018 Фото: pixabay Один комментарий

Брать плату за выбор мест в самолете хочет Аэрофлот

Группа «Аэрофлот» в 2018-2019 годах планирует ввести несколько платных сервисов для пассажиров с целью борьбы с растущими расходами компании, следует из презентации для инвесторов.

В том числе платным может стать выбор места в салоне самолета. Для снижения затрат «Аэрофлот» оптимизирует эффективность сервисов на борту (например, питание и дорожные наборы).

Также для оптимизации операционной деятельности авиакомпания планирует снизить количество задержек рейсов и открыть новые маршруты, которые помогут привлечь трансферных пассажиров, и проведет переговоры о скидках с контрагентами, в том числе с нефтяными компаниями.

Группа «Аэрофлот» в первом полугодии 2018 года получила чистый убыток по МСФО в 5,2 млрд рублей против прибыли в 2,8 млрд рублей годом ранее. Компания объяснила такие финансовые результаты удорожанием топлива.

Источник: ТАСС


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    «В том числе платным может стать выбор места в салоне самолета. Для снижения затрат «Аэрофлот» оптимизирует эффективность сервисов на борту (например, питание и дорожные наборы).»

    Ждем введение платных туалетов в самолете, цены будут соответствующие…..

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