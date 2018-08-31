Брать плату за выбор мест в самолете хочет «Аэрофлот»

Группа «Аэрофлот» в 2018-2019 годах планирует ввести несколько платных сервисов для пассажиров с целью борьбы с растущими расходами компании, следует из презентации для инвесторов.

В том числе платным может стать выбор места в салоне самолета. Для снижения затрат «Аэрофлот» оптимизирует эффективность сервисов на борту (например, питание и дорожные наборы).

Также для оптимизации операционной деятельности авиакомпания планирует снизить количество задержек рейсов и открыть новые маршруты, которые помогут привлечь трансферных пассажиров, и проведет переговоры о скидках с контрагентами, в том числе с нефтяными компаниями.

Группа «Аэрофлот» в первом полугодии 2018 года получила чистый убыток по МСФО в 5,2 млрд рублей против прибыли в 2,8 млрд рублей годом ранее. Компания объяснила такие финансовые результаты удорожанием топлива.

Источник: ТАСС