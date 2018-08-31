Против индексации тарифов на услуги ЖКХ выступила ФАС
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Афишу Дня города обнародовали в Бердске: главное событие — семейное застолье
Яиц больше всех регионов Сибири несет Новосибирская область
Брать плату за выбор мест в самолете хочет «Аэрофлот»
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Медведев: изменения пенсионной системы одобрены властью и обществом
«В том числе платным может стать выбор места в салоне самолета. Для снижения затрат «Аэрофлот» оптимизирует эффективность сервисов на борту (например, питание и дорожные наборы).»
Ждем введение платных туалетов в самолете, цены будут соответствующие…..
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