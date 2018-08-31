Фабрику по выпуску еды для авиапассажиров построят немцы в Новосибирске

В аэропорту Толмачёво построят новую фабрику бортового питания. Кроме этого, возведут и новый пассажирский терминал, сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска. 29 августа на месте будущей фабрики бортового питания заложили первый камень. Она станет крупнейшей за Уралом.

В нынешнем цехе повара готовят по 3000 комплексных обедов в сутки. Но рейсов становится больше, и мощностей не хватает. Новая фабрика позволит поставлять 16 000 порций каждый день. Цех оснастят современным оборудованием, здесь будут работать 350 человек. Инвестором проекта стало крупное немецкое предприятие.

«Есть две вещи, которые мы всегда стараемся применять в своей работе. Во-первых, никаких немецких работников здесь не будет. Только новосибирцы. Местный признак применяется и на продуктах. Мы будем использовать местные продукты, которые захотят использовать сами авиакомпании», — поясняет региональный исполнительный директор LSG Sky Chefs по операционной деятельности в Африке, Восточной Европе, Индии, Ближнем Востоке и Турции Альфред Риглер.

Кроме этого, в ближайшие пять лет в Толмачёво планируют оборудовать вторую взлетно-посадочную полосу и построить ещё один международный терминал.

«Он будет с трансферными технологиями. Чтобы у пассажиров, которые прилетели из заграницы, было минимум времени, чтобы пересесть на внутренние рейсы. И в обратном порядке. Это будет суперсовременный терминал с комфортными зонами. Я думаю, он всем понравится своей очень современной архитектурой», — считает генеральный директор аэропорта Толмачёво Евгений Янкелевич.

Это позволит увеличить поток пассажиров до 10-12 млн человек в год. Местные власти обещают сделать более удобным проезд из аэропорта в Новосибирск.

«Сейчас идёт процедура рассмотрения у экспертов. Будет ещё процедура общественных слушаний, где очень большое внимание уделено, конечно, транспортной доступности аэропорта Толмачёво. Это и автобусно-пассажирское сообщение, и аэроэкспресс, и городская электричка. Прорабатывается сразу несколько вариантов», — рассказывает и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Строить новый терминал будут в два этапа. На это потратят 15 млрд рублей. По плану он должен начать работать в 2022 году.