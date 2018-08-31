Яиц больше всех регионов Сибири несет Новосибирская область

Вопросы производства безопасной продукции и ее успешного продвижения на рынке были в центре внимания участников VII международной конференции «Актуальные вопросы технологии яичного производства», которая прошла в Новосибирской области. Участие в ее работе принял и.о. министра сельского хозяйства региона Евгений Лещенко, передает пресс-служба областного правительства.

На мероприятии Евгений Лещенко рассказал о состоянии и развитии отрасли яичного производства Новосибирской области. Поголовье птиц в хозяйствах всех категорий по итогам прошлого года составило 9,5 млн, валовое производство яиц в сельскохозяйственных организациях – более 1,1 млрд штук яиц.

«Наш регион по поголовью птицы и производству яиц находится на первом месте в Сибирском федеральном округе и обеспечивает себя этой продукцией за счет местных предприятий, которые находятся в Искитимском, Каргатском, Новосибирском и Черепановском районах», – отметил Евгений Лещенко. И.о. министра также сообщил, что потребление яиц на душу населения по медицинским нормам составляет 260 штук в год. При этом обеспеченность яйцом населения Новосибирской области – 444 штук.

В конференции принимали участие руководители птицефабрик из России, Казахстана и Таджикистана, представители профильных научных институтов, лабораторий, фармацевтических компаний. Участники рассмотрели вопросы успешного продвижения продукции отечественного производства на рынке, генетики кур поставляемых кроссов, передовых методов их содержания и кормления, профилактики опасных заболеваний. Представители контролирующих структур рассказали о новых требованиях к качеству птицеводческой продукции и способах ее улучшения. Детально рассмотрена технология и обмен опытом производства без применения антибиотиков и нитрофуранов.