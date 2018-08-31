Россия вкладывает в экономику Украины больше всего инвестиций

Россия находится на первом месте по объему инвестиций в экономику Украины в первом полугодии 2018 года, свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины (Госстат).

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Общий объем привлеченных из-за рубежа инвестиций в первой половине 2018 года — $1,259 млрд.

Согласно данным Госстата, РФ вложила $436 млн (34,6% от общего размера инвестиций). На втором месте по объему инвестиций находится Кипр с $219 млн (17,4%). Тройку замыкают Нидерланды — $207,7 млн (16,5%). Затем следуют Австрия — $58,7 (4,7%), Польша — $54,1 млн (4,3%), Франция — $46,9 млн (3,7%0, а также Великобритания — $43,4 млн (3,4%).

На финансовую и страховую деятельность пришлось 59,6%вложений ($750,5 млн), на оптовую и розничную торговлю — 9,6% ($120,5 млн), а на промышленность — 8,2% ($102,7 млн).

По состоянию на 1 июля 2017 года по объему инвестиций в украинскую экономику Россия занимала третье место.

Источник: ТАСС