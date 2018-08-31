Мощи святых Елизаветы и Варвары 1 сентября выставят в Преображенском храме Бердска

С 27 августа по 2 сентября 2018 года в Новосибирской епархии будет находиться экспедиция «Последний путь святой мученицы», организованная по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Экспедиция прибывал с иконой с частицами мощей святых преподобномученицы Елизаветы и инокини Варвары, сообщили в медиацентре Новосибирской митрополии.

Встреча экспедиции прошла 27 августа в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска. В Александро-Невском соборе (ул. Красный проспект, 1а) мощи будут находиться с 31 августа с 8:20 по 1 сентября до 13:00.

А после прибудут в Бердск. Святыни выставят в бердском Преображенском кафедральном соборе (ул. Горького, 44) с 1 сентября с 16:00 по 3 сентября до 8:00.