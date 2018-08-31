Афишу Дня города обнародовали в Бердске: главное событие — семейное застолье

День города в Бердске 1 сентября пройдет под общим названием «Бердск — Город, открытый миру детства!». Мероприятия пройдут на площади Горького, у Дворца культуры «Родина» и в Городском парке культуры и отдыха.

Днем на сцене площади Горького пройдет трансляция мультфильмов бердских мультипликационных студий. Аллеи Городского парка культуры и отдыха «перевоплотятся» в разноплановые площадки для детей и родителей.

Кулинарный фестиваль «За семейным столом» познакомит бердчан с блюдами европейской кухни. А участники фестиваля деревянных скульптур «Семья – поэзия природы» и фестиваля вязания «Теплый город» превратят Городской парк в настоящее арт-пространство.

В этот день со сцены выступят лучшие коллективы и исполнители Бердска и Новосибирской области, сообщили в отделе культуры Бердска. Завершится День города праздничным фейерверком.

Программа мероприятий, посвященных празднованию 302-й годовщины со дня основания города Бердска