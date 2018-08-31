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Афишу Дня города обнародовали в Бердске: главное событие — семейное застолье

302-й день рождения Бердск отметит в субботу, 1 сентября. Программу празднования «подстроили» под школьные линейки и классные часы.(АФИША)

31.08.2018 Фото: ОК Бердска Нет комментариев

Афишу Дня города обнародовали в Бердске: главное событие семейное застольеДень города в Бердске 1 сентября пройдет под общим названием «Бердск — Город, открытый миру детства!». Мероприятия пройдут на площади Горького, у Дворца культуры «Родина» и в Городском парке культуры и отдыха.

Днем на сцене площади Горького пройдет трансляция мультфильмов бердских мультипликационных студий. Аллеи Городского парка культуры и отдыха «перевоплотятся» в разноплановые площадки для детей и родителей.

Кулинарный фестиваль «За семейным столом» познакомит бердчан с блюдами европейской кухни. А участники фестиваля деревянных скульптур «Семья – поэзия природы» и фестиваля вязания «Теплый город» превратят Городской парк в настоящее арт-пространство.

В этот день со сцены выступят лучшие коллективы и исполнители Бердска и Новосибирской области, сообщили в отделе культуры Бердска. Завершится День города праздничным фейерверком.

Программа мероприятий, посвященных празднованию 302-й годовщины со дня основания города Бердска

п/п

Мероприятие

Дата, время, место

Фестивали, конкурсы
2 Конкурс деревянных скульптур

«Семья-поэзия природы»

27.08-01.09.2018

Праздничная площадка ГПКиО
3 Фестиваль вязания «Теплый город»

 

01.09.2018

ГПКиО
4 Кулинарный фестиваль «За семейным столом»

01.09.2018

13:00 ч

Площадь Горького

Праздничные мероприятия, игровые программы, акции, конкурсы
8 Детские игровые программы «Двор детства моего»

28.08.2018

15:00 ч

Горького,1

16:30 ч

Комсомольская, 23
9 Детские игровые программы «Двор детства моего»

29.08.2018

15:00 ч

Микрорайон,21

Микрорайон,25

16:30 ч

Советская,64
10 Дворовая игровая программа возле клуба по месту жительства «Орленок» «В гостях у Детства»

29.08.2018

15:00 ч — 16:00 ч

ул. Спортивная,13
11 Детские игровые программы «Двор детства моего»

30.08.2018

15:00 ч

Микрорайон Северный
12 Дворовая игровая программа с УК «Сибирский стандарт» «Путешествие в город Детства»

30.08.2018

15:00 ч -16:00 ч

ул. Микрорайон, 35
13 Акция «Здравствуй, малыш!» (чествование мам, родивших ребенка в День города)

03.09.2018
14 Праздничное мероприятие «День улицы»

08.09.2018

12:00 ч

ул. Новосибирская

Поселок Новый
15 Смотр-конкурс по благоустройству территории города Бердска

август
16 Акция по пропаганде участия в развитии гражданского общества

02.09.2018

11:00 ч – 19:00 ч

Площадка перед зданием ГДК и прилегающие троруары
17 Акция «Протяни руку»

09.09.2018

14:00 ч — 18:30 ч

площадка перед зданием ГДК и прилегающие тротуары
18 Презентация перспективных видов спорта с целью популяризации физической культуры

02.09.2018

11:00 ч – 18:00 ч

Праздничная площадка
19 Поддержка всероссийской акции «Добровольцы-детям!»

02.09.2018

11:00 ч — 18:00 ч

площадка перед

ДК «Родина» и прилегающие пешеходные зоны
20 Молодежная акция «Любимому городу»

02.09.2018

11:00 ч -18:00 ч

Площадь Горького
21 Экологическая акция (по раздельному сбору мусора)

09.09.2018

11:30 ч -18:30 ч

площадка перед ДК «Родина» и прилегающие пешеходные зоны

11:00 ч -13:30 ч

площадка перед зданием ГДК и прилегающие тротуары
22 Акция «Протяни руку»

09.09.2018

14:00 ч — 18:30 ч

площадка перед зданием ГДК и прилегающие тротуары
23 «Семейный круг» в рамках Десятилетия детства

09.09.2018

12:00 ч — 19:00 ч

Праздничная площадка
24 Молодежная акция

09.09.2018

11:00 ч — 18:00 ч

Площадь Горького

Праздничные игровые программы на благоустроенных дворовых территориях многоквартирных домов города в рамках реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды»
28 Праздничная игровая программа

03-05.09.2018

Северный, 20
29 Праздничные игровые программы

03-05.09.2018

Горького, 1

Вокзальная, 50а
30 Праздничная игровая программа

07.09.2018

Микрорайон, 20
31 Праздничная игровая программа

07.09.2018

Ленина, 37

Выездные праздничные концертные программы в санаториях города Бердска
32 Концертная программа творческих коллективов Дворца культуры «Родина»

28.08.2018

17:00

Санаторий «Рассвет»
33 Литературно-музыкальная программа «Городок на Берди»

29.08.2018

17:00 ч

Санаторий «Парус»
34 Концертная программа творческих коллективов Дворца культуры «Родина»

31.08.2018

17:00 ч

Санаторий «Сибиряк»

Городские массовые мероприятия
36 Праздничные линейки, посвященные Дню знаний;

Тематические классные часы «Самый лучший город – детям!»

01.09.2018

09:00 ч – 12:00 ч

(по графикам ООО) Общеобразовательные организации

37 Возложение цветов

01.09.2018

Мемориал воинскому братству защитников Отечества

12:00 ч
38 Возложение цветов к Вечному огню

01.09.2018

Мемориал Славы

12:30 ч
39 Прием Главой города Бердска Почетных граждан города Бердска

01.09.2018

14:00 ч

(место проведения уточняется)
40 Открытие аллеи возле роддома

сентябрь

Городской парк культуры и отдыха
41 Городской фестиваль уличных культур (стрит-бол, паркур, брейк-данс, скейтеры, роллеры, велосипедисты)

01.09.2018

10:00 ч – 16:00 ч

по площадкам
42 Сеанс одновременной игры в шахматы с международным мастером, мастером спорта России Бочаровым И.И.

01.09.2018

11:00 ч -14:00 ч
43 Презентация клуба смешанных единоборств «Бердск»

01.09.2018

14:00 ч- 15:00 ч
44 Профориентационная выставка ССУЗов

01.09.2018

13:00 ч
45 Выставка-презентация проекта «Формирование комфортной городской среды»

01.09.2018

13:00 ч
46 Площадка «Детский творческий Арбат»

01.09.2018

13:00 ч – 15:00 ч
47 Выставка-презентация мини зоопарка «ЛАП(ы)УШКИ».

Работа ветклиники «Доктор Вет»

Выставка-продажа аксессуаров для животных

01.09.2018

13:00 ч -16:00 ч

48 Выставка – продажа комнатных растений «Цветочный калейдоскоп», в том числе продукции цветочных салонов

01.09.2018

13:00 ч -16:00 ч
49 «Аллея мастеров»:

-мастер-классы;

-выставка творческих работ школ искусств г. Бердска;

-выставка-продажа работ мастеров г. Бердска

01.09.2018

13:00 ч -17:00 ч
50 Акция «Город, милый сердцу моему»

Выставка фотографий

20-30.08.2018

01.09.2018

13:00 ч — 20:00 ч
51 Игровой квест для детей «Город детства моего» от отряда аниматоров

01.09.2018

14:00 ч – 16:00 ч
52 Детская площадка «Город детей» (уроки флористики, квиллинг, песочное шоу, мыльные пузыри, аниматоры, ростовые куклы, роспись пряников)

01.09.2018

15:00 ч
53 Буккроссинг

01.09.2018

13:00 ч — 17:00 ч
54 Площадка «Измерь себя»

01.09.2018

15:00 ч
55 Игровая программа для детей

01.09.2018

15:30 ч

Танцевальная площадка
56 Выставка-ярмарка набора участников в коллективы художественной самодеятельности «Город возможностей»

01.09.2018

16:00 ч
57 Аллея «Созидая, вдохновляй!»

(для презентации деятельности БГОП, активистов

общественных организаций, органов ТОС, волонтерских движений)

01.09.18

12:00 ч -16:00 ч

Центральная аллея
58 Программа классической музыки «Любимому городу – вечная музыка» Новосибирская Государственная филармония

01.09.2018

16:00 ч -17:00 ч

на площадке

у большой клумбы

Спортивная площадка
59 Турнир по стритболу

01.09.2018

13:00 ч
60 Спортивные состязания «Наши рекорды родному городу»

01.09.2018

13:00 ч

Площадка между зданием ЦУМа и администрацией
61 Площадка «Воздушный шар»

01.09.2018

16:00 ч -20:00 ч

Праздничная площадка
62 Конкурс рисунков на асфальте, приуроченный к проведению Чемпионата мира-2018 по футболу

01.09.2018

13:00 ч – 16:00 ч
63 Выставка пожарной техники, игровая программа по правилам правил дорожного движения «Веселый перекресток»

01.09.2018

15:00 ч

64 Раздача листовок о безопасности детей дома и вне дома «Хрупкий мир детства», работа психологов и логопедов

01.09.2018

15:30 ч

Площадь Горького
65 Трансляция мультфильмов бердских мультипликационных студий

01.09.2018

14:30 ч -15:30 ч
66 Забавы детства (классики, резиночка и т.д.)

01.09.2018

15:00 ч — 16:00 ч
67 Конкурс хлебов

Мастер-классы, дегустации

01.09.2018

13:00 ч
68 Национальные подворья

01.09.2018

13:00 ч
69 Городское праздничное мероприятие

Торжественная часть

Театрализованный пролог

01.09.2018

17:00 ч

17:40 ч

70 Вечерняя праздничная программа

Флэшмобы:

— «Парад невест»

— «Первый раз в первый класс»

— «Именинники»

— «11- классники»

01.09.2018

17:00 ч

18:00 ч
71 Праздничный салют

01.09.2018

21:55 ч

Площадь Дворца культуры «Родина»
72 «Праздничный альбом»

— выставка объединений клуба «Прогресс»

— проведение мастер классов

— поздравительная открытка

молодежного центра «Пикник»,

«Веселая ярмарка»

— работа торговых точек

— выставка достижений клуба садоводов-любителей «Росток»

01.09.2018

10:00 ч
73 Игровой квест «Город детства моего» от отряда аниматоров

01.09.2018

12:00 ч

Молодежный сквер

за зданием ДК «Родина»
74 Музыкально-поэтическая страничка

Стихи и песни о Родине, России, о городе Бердске

01.09.2018

12:30 ч

(фонтан)
75 Таэквон-до клуб боевых искусств «Астэк»

01.09.2018

13:10 ч

76 Спортивные состязания и конкурсы «Веселые старты»

01.09.2018

13:25 ч
77 Праздничная программа, посвященная первоклассникам «Гордость нашего города»

— парад первоклассников

— шоу мыльных пузырей для первоклассников

— кукольный спектакль «Петрушкины забавы» для первоклассников

— театрализованный концерт

детских творческих коллективов

«Лучший город детства»

— конкурс колясок «Моё первое авто»

01.09.2018

14:00 ч

Площадь ДК «Родина»

Большой зал

ДК «Родина»

Площадь ДК «Родина»
78 Театрализованная программа, посвященная Дню города «Город детства моего»

01.09.2018

17:00 ч
79 Праздничный концерт

01.09.2018

19:00 ч — 21:00 ч

МАУ ДО ДООЦТ палаточный лагерь «Юность»
81 Спортивно — развлекательные программы   «Территория первых»

01.09-02.09.18.2018

Спортивные мероприятия на площадках города
82 Финальный матч по футболу на Кубок Главы города Бердска

31.08.2018

18:00 ч

ФОК «Вега»
83 Первенство Новосибирской области по футболу среди детских команд

31.08.2018

13:00 ч

ФОК «Вега»
84 Открытый Кубок города Бердска по пляжному регби

 

01.09.2018

11:00 ч

Парк отдыха

«Старый Бердск»
85 Турнир по футболу среди первоклассников

09.09.2018

10:00 ч

Спортивные площадки города
86 Открытое первенство города Бердска по летнему биатлону на призы депутата Заксобрания Новосибирской области Б.В.Прилепского

09.09.2018

11:00 ч

Стадион ФОК «Восток»

Тематические мероприятия

МБУ «Централизованная библиотечная система города Бердска»
87 Выставка-приветствие «Здравствуй, к знаниям дорога!»;

Обзор выставки.

01.09.2018

08:00 ч — 17:00 ч

11:00 ч

Библиотека № 3

(Лунная, 22а)
88 День информации «Город мечты, город надежды!»

01.09.2018

09:00 ч – 18:00 ч

Библиотека № 3

(Лунная, 22а)
89 Беседа-урок                    «10 правил безопасности в интернете»

31.08.2018

8:00 ч — 17:00 ч

Библиотека № 5

(К. Маркса, 62)
90 Библиотечная акция буккроссинга, раздача буклетов «Добро пожаловать в Страну Знаний»

01.09.2018

10:00 ч -14:00 ч

Библиотека № 4

(ДК «Родина)
91 День библиографии «Наша школьная страна»

01.09.2018

10:00 ч — 19:00 ч

Библиотека № 4

(ДК «Родина)
92 Экскурсия на выставку-просмотр, обзор

«Мой край отеческий, моя глубинка»

01.09.2018

10:00 ч — 19:00 ч

Библиотека № 4

(ДК «Родина)
93 Фотовыставка «Вчерашний день открыт для наших глаз»                                                         

01.09.2018

09:00 ч — 17:00 ч

Библиотека № 2

(п. Новый)
94 Викторина «Я здесь живу!»

01.09.2018

12:30 ч

13:30 ч

Библиотека № 2

(п. Новый)
95 Городской поэтический фестиваль «Поэзия улиц».

01.09.2018

Центральная библиотека

(Ленина, 13)
96 Краеведческий урок «Маленький город с большой историей»

01.09.2018

Центральная библиотека (Ленина, 13)
97 Краеведческий час «История города в лицах»

01.09.2018

Центральная библиотека (Ленина, 13)
98 Обзор литературы «Мир знаний открывает книга»

01.09.2018

09:00 ч — 18:00 ч

Центральная библиотека (Ленина, 13)

МБУ «Бердский историко-художественный музей»

Экспозиции
99 Экспозиция «Листая Книгу Памяти»

постоянно

10:00 ч — 18:00 ч

Малый зал,

ул. Спортивная, 9
100 Мемориальная экспозиция «Театр Бирюкова»

постоянно

10:00 ч -18:00 ч

ул. Кирова,1
101 Экспозиция истории БРЗ

постоянно

10:00 ч — 18:00 ч

ул. Ленина, 89/8
102 Временная экспозиция по истории Бердска «Историческое прошлое нашего города»

01.03-30.12.2018

10:00 ч — 18:00 ч

Большой зал, ул. Спортивная, 9

Выставки
103 Выставка национальных культур «На Бердской земле никому не тесно»

29.08-30.09.2018

10:00 ч — 18:00 ч

Большой зал, ул.  Спортивная, 9
104 Фотовыставка «Праздники народов России – национальный колорит»

05.09-30.09.2018

10:00 ч — 18:00 ч

Большой зал,

ул. Спортивная,9
105 Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Сметанина Е.Н., участника Великой Отечественной войны, историка, писателя, журналиста

28.08-28.10.2018

10:00 ч — 18:00 ч

Малый зал,

ул. Спортивная,9
106 Федеральный выставочный проект РОСИЗО «Место встречи с искусством»

05.09-21.09.2018

10:00 ч — 18:00 ч

Арт-зал

ул. Спортивная, 11

Мероприятия
107 Праздничное мероприятие, посвященное закрытию музейного фестиваля семейных реликвий и музейных раритетов «Мозаика старины»

сентябрь

Малый зал,

ул. Спортивная,9
108 День памяти Народного артиста РФ, актера В.Е.Бирюкова

02.09.2018

ул. Кирова,1
109 Торжественное открытие федерального выставочного проекта РОСИЗО «Место встречи с искусством»

05.09.2018

15:00 ч

Арт-зал

ул. Спортивная, 11
110 Выставка национальных автономий «На Бердской земле никому не тесно»

21.08 — 30.09.2018

ул. Спортивная,9


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