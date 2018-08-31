Афишу Дня города обнародовали в Бердске: главное событие — семейное застолье

|
№
п/п
|
Мероприятие
|
Дата, время, место
|
|
Фестивали, конкурсы
|
|
|
|
|2
|Конкурс деревянных скульптур
«Семья-поэзия природы»
|
27.08-01.09.2018
Праздничная площадка ГПКиО
|
|3
|Фестиваль вязания «Теплый город»
|
01.09.2018
ГПКиО
|
|4
|Кулинарный фестиваль «За семейным столом»
|
01.09.2018
13:00 ч
Площадь Горького
|
|
Праздничные мероприятия, игровые программы, акции, конкурсы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|8
|Детские игровые программы «Двор детства моего»
|
28.08.2018
15:00 ч
Горького,1
16:30 ч
Комсомольская, 23
|
|9
|Детские игровые программы «Двор детства моего»
|
29.08.2018
15:00 ч
Микрорайон,21
Микрорайон,25
16:30 ч
Советская,64
|
|10
|Дворовая игровая программа возле клуба по месту жительства «Орленок» «В гостях у Детства»
|
29.08.2018
15:00 ч — 16:00 ч
ул. Спортивная,13
|
|11
|Детские игровые программы «Двор детства моего»
|
30.08.2018
15:00 ч
Микрорайон Северный
|
|12
|Дворовая игровая программа с УК «Сибирский стандарт» «Путешествие в город Детства»
|
30.08.2018
15:00 ч -16:00 ч
ул. Микрорайон, 35
|
|13
|Акция «Здравствуй, малыш!» (чествование мам, родивших ребенка в День города)
|
03.09.2018
|
|14
|Праздничное мероприятие «День улицы»
|
08.09.2018
12:00 ч
ул. Новосибирская
Поселок Новый
|
|15
|Смотр-конкурс по благоустройству территории города Бердска
|
август
|
|16
|Акция по пропаганде участия в развитии гражданского общества
|
02.09.2018
11:00 ч – 19:00 ч
Площадка перед зданием ГДК и прилегающие троруары
|
|17
|Акция «Протяни руку»
|
09.09.2018
14:00 ч — 18:30 ч
площадка перед зданием ГДК и прилегающие тротуары
|
|18
|Презентация перспективных видов спорта с целью популяризации физической культуры
|
02.09.2018
11:00 ч – 18:00 ч
Праздничная площадка
|
|19
|Поддержка всероссийской акции «Добровольцы-детям!»
|
02.09.2018
11:00 ч — 18:00 ч
площадка перед
ДК «Родина» и прилегающие пешеходные зоны
|
|20
|Молодежная акция «Любимому городу»
|
02.09.2018
11:00 ч -18:00 ч
Площадь Горького
|
|21
|Экологическая акция (по раздельному сбору мусора)
|
09.09.2018
11:30 ч -18:30 ч
площадка перед ДК «Родина» и прилегающие пешеходные зоны
11:00 ч -13:30 ч
площадка перед зданием ГДК и прилегающие тротуары
|
|22
|Акция «Протяни руку»
|
09.09.2018
14:00 ч — 18:30 ч
площадка перед зданием ГДК и прилегающие тротуары
|
|23
|«Семейный круг» в рамках Десятилетия детства
|
09.09.2018
12:00 ч — 19:00 ч
Праздничная площадка
|
|24
|Молодежная акция
|
09.09.2018
11:00 ч — 18:00 ч
Площадь Горького
|
|
Праздничные игровые программы на благоустроенных дворовых территориях многоквартирных домов города в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|28
|Праздничная игровая программа
|
03-05.09.2018
Северный, 20
|
|29
|Праздничные игровые программы
|
03-05.09.2018
Горького, 1
Вокзальная, 50а
|
|30
|Праздничная игровая программа
|
07.09.2018
Микрорайон, 20
|
|31
|Праздничная игровая программа
|
07.09.2018
Ленина, 37
|
|
Выездные праздничные концертные программы в санаториях города Бердска
|32
|Концертная программа творческих коллективов Дворца культуры «Родина»
|
28.08.2018
17:00
Санаторий «Рассвет»
|
|33
|Литературно-музыкальная программа «Городок на Берди»
|
29.08.2018
17:00 ч
Санаторий «Парус»
|
|34
|Концертная программа творческих коллективов Дворца культуры «Родина»
|
31.08.2018
17:00 ч
Санаторий «Сибиряк»
|
|
Городские массовые мероприятия
|
|
|
|
|36
|Праздничные линейки, посвященные Дню знаний;
Тематические классные часы «Самый лучший город – детям!»
|
01.09.2018
09:00 ч – 12:00 ч
(по графикам ООО) Общеобразовательные организации
|
|37
|Возложение цветов
|
01.09.2018
Мемориал воинскому братству защитников Отечества
12:00 ч
|
|38
|Возложение цветов к Вечному огню
|
01.09.2018
Мемориал Славы
12:30 ч
|
|39
|Прием Главой города Бердска Почетных граждан города Бердска
|
01.09.2018
14:00 ч
(место проведения уточняется)
|
|40
|Открытие аллеи возле роддома
|
сентябрь
|
|
Городской парк культуры и отдыха
|41
|Городской фестиваль уличных культур (стрит-бол, паркур, брейк-данс, скейтеры, роллеры, велосипедисты)
|
01.09.2018
10:00 ч – 16:00 ч
по площадкам
|
|42
|Сеанс одновременной игры в шахматы с международным мастером, мастером спорта России Бочаровым И.И.
|
01.09.2018
11:00 ч -14:00 ч
|
|43
|Презентация клуба смешанных единоборств «Бердск»
|
01.09.2018
14:00 ч- 15:00 ч
|
|44
|Профориентационная выставка ССУЗов
|
01.09.2018
13:00 ч
|
|45
|Выставка-презентация проекта «Формирование комфортной городской среды»
|
01.09.2018
13:00 ч
|
|46
|Площадка «Детский творческий Арбат»
|
01.09.2018
13:00 ч – 15:00 ч
|
|47
|Выставка-презентация мини зоопарка «ЛАП(ы)УШКИ».
Работа ветклиники «Доктор Вет»
Выставка-продажа аксессуаров для животных
|
01.09.2018
13:00 ч -16:00 ч
|
|48
|Выставка – продажа комнатных растений «Цветочный калейдоскоп», в том числе продукции цветочных салонов
|
01.09.2018
13:00 ч -16:00 ч
|
|49
|«Аллея мастеров»:
-мастер-классы;
-выставка творческих работ школ искусств г. Бердска;
-выставка-продажа работ мастеров г. Бердска
|
01.09.2018
13:00 ч -17:00 ч
|
|50
|Акция «Город, милый сердцу моему»
Выставка фотографий
|
20-30.08.2018
01.09.2018
13:00 ч — 20:00 ч
|
|51
|Игровой квест для детей «Город детства моего» от отряда аниматоров
|
01.09.2018
14:00 ч – 16:00 ч
|
|52
|Детская площадка «Город детей» (уроки флористики, квиллинг, песочное шоу, мыльные пузыри, аниматоры, ростовые куклы, роспись пряников)
|
01.09.2018
15:00 ч
|
|53
|Буккроссинг
|
01.09.2018
13:00 ч — 17:00 ч
|
|54
|Площадка «Измерь себя»
|
01.09.2018
15:00 ч
|
|55
|Игровая программа для детей
|
01.09.2018
15:30 ч
Танцевальная площадка
|
|56
|Выставка-ярмарка набора участников в коллективы художественной самодеятельности «Город возможностей»
|
01.09.2018
16:00 ч
|
|57
|Аллея «Созидая, вдохновляй!»
(для презентации деятельности БГОП, активистов
общественных организаций, органов ТОС, волонтерских движений)
|
01.09.18
12:00 ч -16:00 ч
Центральная аллея
|
|58
|Программа классической музыки «Любимому городу – вечная музыка» Новосибирская Государственная филармония
|
01.09.2018
16:00 ч -17:00 ч
на площадке
у большой клумбы
|
|
Спортивная площадка
|59
|Турнир по стритболу
|
01.09.2018
13:00 ч
|
|60
|Спортивные состязания «Наши рекорды родному городу»
|
01.09.2018
13:00 ч
|
|
Площадка между зданием ЦУМа и администрацией
|61
|Площадка «Воздушный шар»
|
01.09.2018
16:00 ч -20:00 ч
|
|
Праздничная площадка
|62
|Конкурс рисунков на асфальте, приуроченный к проведению Чемпионата мира-2018 по футболу
|
01.09.2018
13:00 ч – 16:00 ч
|
|63
|Выставка пожарной техники, игровая программа по правилам правил дорожного движения «Веселый перекресток»
|
01.09.2018
15:00 ч
|
|64
|Раздача листовок о безопасности детей дома и вне дома «Хрупкий мир детства», работа психологов и логопедов
|
01.09.2018
15:30 ч
|
|
Площадь Горького
|65
|Трансляция мультфильмов бердских мультипликационных студий
|
01.09.2018
14:30 ч -15:30 ч
|
|66
|Забавы детства (классики, резиночка и т.д.)
|
01.09.2018
15:00 ч — 16:00 ч
|
|67
|Конкурс хлебов
Мастер-классы, дегустации
|
01.09.2018
13:00 ч
|
|68
|Национальные подворья
|
01.09.2018
13:00 ч
|
|69
|Городское праздничное мероприятие
Торжественная часть
Театрализованный пролог
|
01.09.2018
17:00 ч
17:40 ч
|
|70
|Вечерняя праздничная программа
Флэшмобы:
— «Парад невест»
— «Первый раз в первый класс»
— «Именинники»
— «11- классники»
|
01.09.2018
17:00 ч
18:00 ч
|
|71
|Праздничный салют
|
01.09.2018
21:55 ч
|
|
Площадь Дворца культуры «Родина»
|72
|«Праздничный альбом»
— выставка объединений клуба «Прогресс»
— проведение мастер классов
— поздравительная открытка
молодежного центра «Пикник»,
«Веселая ярмарка»
— работа торговых точек
— выставка достижений клуба садоводов-любителей «Росток»
|
01.09.2018
10:00 ч
|
|73
|Игровой квест «Город детства моего» от отряда аниматоров
|
01.09.2018
12:00 ч
Молодежный сквер
за зданием ДК «Родина»
|
|74
|Музыкально-поэтическая страничка
Стихи и песни о Родине, России, о городе Бердске
|
01.09.2018
12:30 ч
(фонтан)
|
|75
|Таэквон-до клуб боевых искусств «Астэк»
|
01.09.2018
13:10 ч
|
|76
|Спортивные состязания и конкурсы «Веселые старты»
|
01.09.2018
13:25 ч
|
|77
|Праздничная программа, посвященная первоклассникам «Гордость нашего города»
— парад первоклассников
— шоу мыльных пузырей для первоклассников
— кукольный спектакль «Петрушкины забавы» для первоклассников
— театрализованный концерт
детских творческих коллективов
«Лучший город детства»
— конкурс колясок «Моё первое авто»
|
01.09.2018
14:00 ч
Площадь ДК «Родина»
Большой зал
ДК «Родина»
Площадь ДК «Родина»
|
|78
|Театрализованная программа, посвященная Дню города «Город детства моего»
|
01.09.2018
17:00 ч
|
|79
|Праздничный концерт
|
01.09.2018
19:00 ч — 21:00 ч
|
|
МАУ ДО ДООЦТ палаточный лагерь «Юность»
|
|
|
|
|81
|Спортивно — развлекательные программы «Территория первых»
|
01.09-02.09.18.2018
|
|
Спортивные мероприятия на площадках города
|82
|Финальный матч по футболу на Кубок Главы города Бердска
|
31.08.2018
18:00 ч
ФОК «Вега»
|
|83
|Первенство Новосибирской области по футболу среди детских команд
|
31.08.2018
13:00 ч
ФОК «Вега»
|
|84
|Открытый Кубок города Бердска по пляжному регби
|
01.09.2018
11:00 ч
Парк отдыха
«Старый Бердск»
|
|85
|Турнир по футболу среди первоклассников
|
09.09.2018
10:00 ч
Спортивные площадки города
|
|86
|Открытое первенство города Бердска по летнему биатлону на призы депутата Заксобрания Новосибирской области Б.В.Прилепского
|
09.09.2018
11:00 ч
Стадион ФОК «Восток»
|
|
Тематические мероприятия
|
МБУ «Централизованная библиотечная система города Бердска»
|87
|Выставка-приветствие «Здравствуй, к знаниям дорога!»;
Обзор выставки.
|
01.09.2018
08:00 ч — 17:00 ч
11:00 ч
Библиотека № 3
(Лунная, 22а)
|
|88
|День информации «Город мечты, город надежды!»
|
01.09.2018
09:00 ч – 18:00 ч
Библиотека № 3
(Лунная, 22а)
|
|89
|Беседа-урок «10 правил безопасности в интернете»
|
31.08.2018
8:00 ч — 17:00 ч
Библиотека № 5
(К. Маркса, 62)
|
|90
|Библиотечная акция буккроссинга, раздача буклетов «Добро пожаловать в Страну Знаний»
|
01.09.2018
10:00 ч -14:00 ч
Библиотека № 4
(ДК «Родина)
|
|91
|День библиографии «Наша школьная страна»
|
01.09.2018
10:00 ч — 19:00 ч
Библиотека № 4
(ДК «Родина)
|
|92
|Экскурсия на выставку-просмотр, обзор
«Мой край отеческий, моя глубинка»
|
01.09.2018
10:00 ч — 19:00 ч
Библиотека № 4
(ДК «Родина)
|
|93
|Фотовыставка «Вчерашний день открыт для наших глаз»
|
01.09.2018
09:00 ч — 17:00 ч
Библиотека № 2
(п. Новый)
|
|94
|Викторина «Я здесь живу!»
|
01.09.2018
12:30 ч
13:30 ч
Библиотека № 2
(п. Новый)
|
|95
|Городской поэтический фестиваль «Поэзия улиц».
|
01.09.2018
Центральная библиотека
(Ленина, 13)
|
|96
|Краеведческий урок «Маленький город с большой историей»
|
01.09.2018
Центральная библиотека (Ленина, 13)
|
|97
|Краеведческий час «История города в лицах»
|
01.09.2018
Центральная библиотека (Ленина, 13)
|
|98
|Обзор литературы «Мир знаний открывает книга»
|
01.09.2018
09:00 ч — 18:00 ч
Центральная библиотека (Ленина, 13)
|
|
МБУ «Бердский историко-художественный музей»
|
Экспозиции
|99
|Экспозиция «Листая Книгу Памяти»
|
постоянно
10:00 ч — 18:00 ч
Малый зал,
ул. Спортивная, 9
|
|100
|Мемориальная экспозиция «Театр Бирюкова»
|
постоянно
10:00 ч -18:00 ч
ул. Кирова,1
|
|101
|Экспозиция истории БРЗ
|
постоянно
10:00 ч — 18:00 ч
ул. Ленина, 89/8
|
|102
|Временная экспозиция по истории Бердска «Историческое прошлое нашего города»
|
01.03-30.12.2018
10:00 ч — 18:00 ч
Большой зал, ул. Спортивная, 9
|
|
Выставки
|103
|Выставка национальных культур «На Бердской земле никому не тесно»
|
29.08-30.09.2018
10:00 ч — 18:00 ч
Большой зал, ул. Спортивная, 9
|
|104
|Фотовыставка «Праздники народов России – национальный колорит»
|
05.09-30.09.2018
10:00 ч — 18:00 ч
Большой зал,
ул. Спортивная,9
|
|105
|Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Сметанина Е.Н., участника Великой Отечественной войны, историка, писателя, журналиста
|
28.08-28.10.2018
10:00 ч — 18:00 ч
Малый зал,
ул. Спортивная,9
|
|106
|Федеральный выставочный проект РОСИЗО «Место встречи с искусством»
|
05.09-21.09.2018
10:00 ч — 18:00 ч
Арт-зал
ул. Спортивная, 11
|
|
Мероприятия
|107
|Праздничное мероприятие, посвященное закрытию музейного фестиваля семейных реликвий и музейных раритетов «Мозаика старины»
|
сентябрь
Малый зал,
ул. Спортивная,9
|
|108
|День памяти Народного артиста РФ, актера В.Е.Бирюкова
|
02.09.2018
ул. Кирова,1
|
|109
|Торжественное открытие федерального выставочного проекта РОСИЗО «Место встречи с искусством»
|
05.09.2018
15:00 ч
Арт-зал
ул. Спортивная, 11
|
|110
|Выставка национальных автономий «На Бердской земле никому не тесно»
|
21.08 — 30.09.2018
ул. Спортивная,9
|