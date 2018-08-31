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Допобразование в Бердске: мама, позволь, я выберу сам

Чтобы понять подходит ребенку тот или иной кружок узнайте, что интересно ему

31.08.2018 Нет комментариев

Допобразование в Бердске: мама, позволь, я выберу сам

Когда малыш немного подрос, мамы и папы задумываются

как организовать интересный досуг ребенка.

Развиваемся с пелёнок

Дети — общительные и любознательные существа. Им интересно не только познавать окружающие предметы, но и с удовольствием общаться с ребятишками. Но, что делать, если в садик вы еще не ходите? Где найти друзей малышу? Конечно, в детском центре. Здесь дети рисуют, лепят, раскрашивают и просто играют. И день за днем развиваются. Секрет развития малыша в том, кончики пальцев малыша передают нервные импульсы, которые идут в кору головного мозга, стимулируя его развитие. Мальчишки и девчонки обмениваются опытом, у сверстников и учатся тому, что еще не научились делать сами. В теплой, дружественной обстановке стеснительные детки становятся увереннее. И мама, глядя на развивающего ребенка, рада и малыш счастлив. В 3-4 года в Бердске можно записаться на вокал, рисование или отдать ребенка в театральную студию. Ребенок приобретет полезные навыки, а может быть, какое-нибудь творчество его настолько захватит, что станет делом всей его жизни.

Допобразование в Бердске: мама, позволь, я выберу сам

Прекрасная новость! Бердские центры развития находятся в

шаговой доступности от дома. Вам не нужно тратить время и силы

на стояние в пробках, а посвятить свое вниманию малышу.

Допобразование в Бердске: мама, позволь, я выберу сам

Допобразование в Бердске: мама, позволь, я выберу сам
Допобразование в Бердске: мама, позволь, я выберу сам

Допобразование в Бердске: мама, позволь, я выберу сам
Через танец к здоровью

К сожалению, дети болеют и осанка оставляет желать лучшего. Оздоровиться помогут танцы!Движения в классических и современных танцах оздоравливают позвоночник и предотвращают развитие сколиоза. А хотите, чтобы ваша дочка порхала как бабочка, запишите ее в балет. У этого танцевального направления масса преимуществ. Во-первых, это красиво. Во-вторых,у ребенка правильно формируется костно-мышечная система. В третьих, занятия доставляют деткам массу радости.

Допобразование в Бердске: мама, позволь, я выберу сам

Допобразование в Бердске: мама, позволь, я выберу сам
Допобразование в Бердске: мама, позволь, я выберу сам

Допобразование в Бердске: мама, позволь, я выберу сам
Частный детский сад: удобно родителям, интересно детям

Если вы настолько незаменимый сотрудник и нет возможности побыть в декрете запишите ребенка в частный детский сад. Опытные педагоги окружат вниманием и заботой вашего малыша. Разнообразное и вкусное питание и удобный график работы позволят сыночку и дочке чувствовать себя как дома.

Допобразование в Бердске: мама, позволь, я выберу сам
Допобразование в Бердске: мама, позволь, я выберу сам

Допобразование в Бердске: мама, позволь, я выберу сам
Роботы в городе!

Для гармоничного роста, кроме физического развития, ребенок должен развиваться интеллектуально. Робототехника — прекрасный инструмент для развития мозговой деятельности. Сначала ребята тренируют пальчики, собирая простые модели, затем придумывают и делают роботов.

Интеллектуально развиваться подрастающему поколению очень хорошо помогает иностранный язык. Учить его в детстве гораздо проще, а занятия в игровой форме — захватывающие и увлекательные!

Ментальная арифметика недавно захватила Бердск и все больше родителей отдают своих детей в этот умный кружок. Дети, считая на специальных счетах абакусах, настолько тренируют память, что складывают трехзначные числа в уме за считанные секунды! Мальчишки и девчонки опережают сверстников в заучивании стихов и материалов на уроке, что положительно сказывается на успеваемости.

Допобразование в Бердске: мама, позволь, я выберу сам
Допобразование в Бердске: мама, позволь, я выберу сам
Допобразование в Бердске: мама, позволь, я выберу сам

Родителям на заметку

Чтобы понять подходит ребенку тот или иной кружок узнайте, что интересно ему. Часто не меняйте занятия. Чтобы понять, что больше по душе, нужно время. Будьте в контакте с ребенком. Интересуйтесь как прошло занятие, что он узнал интересного. Что не получается и нужно изменить. Не сравнивайте ребенка с другими детьми. Каждый индивидуален. Периодичность занятий выбирайте в зависимости от темперамента сына и дочки. Хвалите ребенка за маленькие победы. С детства приучайте ребенка к самостоятельности. Поручайте задания по силам. Не стремитесь контролировать каждый шаг. Давая свободу вы открываете ребенку путь в дорогу под названием личность.

Допобразование в Бердске: мама, позволь, я выберу сам
Допобразование в Бердске: мама, позволь, я выберу сам
Допобразование в Бердске: мама, позволь, я выберу сам

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