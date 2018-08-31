Допобразование в Бердске: мама, позволь, я выберу сам

Роботы в городе!

Для гармоничного роста, кроме физического развития, ребенок должен развиваться интеллектуально. Робототехника — прекрасный инструмент для развития мозговой деятельности. Сначала ребята тренируют пальчики, собирая простые модели, затем придумывают и делают роботов.

Интеллектуально развиваться подрастающему поколению очень хорошо помогает иностранный язык. Учить его в детстве гораздо проще, а занятия в игровой форме — захватывающие и увлекательные!

Ментальная арифметика недавно захватила Бердск и все больше родителей отдают своих детей в этот умный кружок. Дети, считая на специальных счетах абакусах, настолько тренируют память, что складывают трехзначные числа в уме за считанные секунды! Мальчишки и девчонки опережают сверстников в заучивании стихов и материалов на уроке, что положительно сказывается на успеваемости.