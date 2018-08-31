КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Фотомарафон «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

По просьбам читателей к тёщиному марафону присоединились свекрови! Ждем фото дорогих тёщ и свекровей Бердска.

31.08.2018 Фото: pxhere.com 7 коммент.

Фотомарафон «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Сделай подарок маме своей супруги

и своей любимой тёще! Любите блинчики?

А грибочки? А борщец?

Сделай подарок маме своего обожаемого мужа!

Объявляем новый фотомарафон! Он посвящен очень важному человеку – тёще! Ведь именно она мама вашей прекрасной супруги! Сделайте подарок обеим любимым женщинам!

По просьбам читателей к этому марафону присоединились свекрови! Поэтому теперь мы ждем фото дорогих тёщ и свекровей Бердска.

Акцию снимков обожаемых тёщ исвекровей мы посвящаем 15-летию «Курьер.Среда.Бердск» и Международному дню тёщи, который отмечается в этом году 28 октября.

Присылайте снимки – своих прекрасных тёщ и свекровок с блинами, на природе, в танце и с внуками – любых!!! — на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Моя любимая тёща. Моя любимая свекровь». Подпишите имя и фамилию.

Мы будем опубликуем снимки в газете «Курьер.Среда.Бердск» в конце октября. Так же мы разметим альбом «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» в группе «ВКонтакте».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 1 октября 2018 года.

Справка

Каждое четвертое воскресенье октября в мире отмечается необычный, но и, несомненно, любимейший праздник любого зятя – Международный день тёщи (Mother-In-Law Day). Хотя он пока не имеет статуса официального, но весьма популярен уже во многих странах. Зародившись в 1930-х годах в США как шутка (по одной из версий – как альтернатива Дню матери), впоследствии, с каждым годом, он приобретал все больше поклонников, в том числе и в других англоязычных странах. Как свидетельствует ряд источников, данное неформальное событие стало отмечаться с 1934 года с «легкой руки» редактора одной из американских газет штата Техас, который рассказал в своем издании о данной «шутке», проведя параллель с такими уважаемыми праздниками, как День матери и День отца. Заявив, что тёща – это вторая мама, он заметил, что было справедливо, чтобы и все тёщи имели свой «профессиональный» праздник, пишет сайт Calend.ru.

Фотомарафон «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Виктор Лобанов и Галина Изюрова, фото прислала Юлия Лобанова
Фотомарафон «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Лилия и Мария Прудниковы фото прислано Lilija Прудникова
Фотомарафон «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Моя вторая мама — Попова Татьяна Андреевна

Фотомарафон «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Любимая теща — Мельникова Людмила Михайловна
Фотомарафон «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Моя любимая тёща Ольга Епанчинцева

Фотомарафон «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Моя свекровь.Елена Викторовна

Фотомарафон «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Моя любимая свекровь Марина Мещерякова

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Весь сюжет: Фотомарафоны

(7) Комментариев

  1. Аноним

    А такие есть? Я чет не встречал.В основном «Дай» :-D :-D :-D

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    • Жалко тёщ

      Есть дай , а есть и отдай .
      Детям то откуда что взять ?
      Работать на заводе за 5000 дитё зачатое по пьяне не прокормить . Вот и продают все что когда то всю жизнь заработали на заводе .

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  2. Вот

    За то ,что она моя теща! Без моей тещи будет очень не комфортно,она уже довольно старенькая как не как 90годиков!

    Thumb up 0 Thumb down 0

  3. Аноним

    А у моего сына молодая тёща 44года, так там фиг чего дождёшься! Сама через день и каждый день к ним пожрать приезжает! Так что тёщи нынче пошли не те!

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  4. Аноним

    во мужчинки -зятья пошли,ждут подачки от ТЕЩИ,а самим слабо заработать и обеспечить свою семью. Теща поможет посидеть с детьми -внуками. Хочешь жить на широкую ногу зятек-вкалывай,а не горцуй по клубам. Хотя бы относись с УВАЖЕНИЕМ к теще и лед растает и все обиды пройдут. Теща любит свою дочь и внуков и тебя по любит,если ты надежный МУЖИК.

    Thumb up 4 Thumb down 2

  5. Аноним

    Это на свадьбе она говорит любимая свекровь? :-D :-D :-D Поживи увидишь :-D А на местной девушке женится,это значит женится на всей ее семье. А слабенькие как вы говорите мужчинки,которых в бердске полно,в основном замуж выходят,много таких знаю :-D :-D :-D *LOL*

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  6. Аноним

    Курьер. Ничего личного. Но от этой рубрики многих мужчин подташнивает :-D

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