Водительские права вручили молодым водителям в Бердске

30 августа в 1-ом межрайонном экзаменационном отделе ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области по адресу: Бердск, ул. Первомайская, д.2 торжественно вручили водительские удостоверения кандидатам в водители, успешно сдавшим экзамены на право управления транспортными средствами.

Молодым водителям рассказали о состоянии аварийности на территории Новосибирской области за первое полугодие 2018 года, в том числе, среди молодых водителей со стажем менее двух лет и ДТП, в которых пострадали дети.

Обращено внимание будущих водителей на неукоснительное соблюдение транспортной дисциплины, правил дорожного движения и взаимоуважение участников дорожного движения, а так же на правила безопасной перевозки пассажиров, особенно несовершеннолетних детей.