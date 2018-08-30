Водительские права вручили молодым водителям в Бердске

Дренаж в Бердске: из-за плохих грунтов затягивается строительство колодцев для отвода подземных вод
Отказались дарить букеты учителю ради помощи больным детям школьники в Бердске
Кудрин: как воруют деньги в России
Не увольняется депутат заксобрания Зоя Родина с поста директора лицея №6 Бердска
Праздничный журнал «Парад» ко Дню рождения Бердска вышел в свет
ТОП-100 Forbes: После Владимира Путина самым влиятельным человеком назван Герман Греф
Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»
Отказались от медэкспертизы родители избитого ремнем мальчика в Бердске