Полтергейст в Бердске! Как в баке может быть 67 литров бензина, если он на 50?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаПолтергейст в Бердске!Необъяснимый случай произошел днем 30 августа на газпромовской заправке у поста ГАИ.Я заехала на заправку. Машина новая. Топливный датчик в порядке — уверенно показывает одно деление. Это значит, что в баке еще до 10 литров бензина.Прошу «залить бак до полного». Заливают. Дают чек на 57 литров. Итого в баке почти 67 литров бензина. Но его вместимость 50 литров!Не иначе, как на этой заправке завелись добрые гуманоиды, которые могут расширять пространство.А еще кто-нибудь встречался с подобным полтергейстом в Бердске?