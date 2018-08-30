Полтергейст в Бердске! Как в баке может быть 67 литров бензина, если он на 50?

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ну-уу, у нас сейчас по всей стране подобный полтергейст )
у нас, например, бензин дорожает независимо от цены на нефть..Причем всегда…и независимо от экономических причин..)
или вот Владимир Владимирович Путин понизил женщинам возраст выхода на пенсию. Вот так прям взял и понизил — с 55 до 60 лет. ))
полтергейст, однако ..)
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Не буду больше там заправляться)у меня еще одна такая заправка в черном списке-Новый поселок как в Новосибирск,красненькая))))))тоже там взяли 2800,когда бак 2300 под завязку)при чем на всех заправках))))))А вот у них влезло!!!!!Я просто в шоке была((((
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