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Полтергейст в Бердске! Как в баке может быть 67 литров бензина, если он на 50?

Не иначе, как на этой заправке завелись добрые гуманоиды, которые могут расширять пространство.

30.08.2018 2 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Галина:
Полтергейст в Бердске!
Необъяснимый случай произошел днем 30 августа на газпромовской заправке у поста ГАИ.
Я заехала на заправку. Машина новая. Топливный датчик в порядке — уверенно показывает одно деление. Это значит, что в баке еще до 10 литров бензина.
Прошу «залить бак до полного». Заливают. Дают чек на 57 литров. Итого в баке почти 67 литров бензина. Но его вместимость 50 литров!
Не иначе, как на этой заправке завелись добрые гуманоиды, которые могут расширять пространство.
А еще кто-нибудь встречался с подобным полтергейстом в Бердске?


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    ну-уу, у нас сейчас по всей стране подобный полтергейст )
    у нас, например, бензин дорожает независимо от цены на нефть..Причем всегда…и независимо от экономических причин..)
    или вот Владимир Владимирович Путин понизил женщинам возраст выхода на пенсию. Вот так прям взял и понизил — с 55 до 60 лет. ))
    полтергейст, однако ..)

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  2. Ююю

    Не буду больше там заправляться)у меня еще одна такая заправка в черном списке-Новый поселок как в Новосибирск,красненькая))))))тоже там взяли 2800,когда бак 2300 под завязку)при чем на всех заправках))))))А вот у них влезло!!!!!Я просто в шоке была((((

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