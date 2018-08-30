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Дренаж в Бердске: из-за плохих грунтов затягивается строительство колодцев для отвода подземных вод

Из Белгорода прибыла дополнительная техника, чтобы ускорить работы по сооружению лучевой дренажной ситсемы для осушения города. Работы должны закончить в середине сентября.

30.08.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск. Один комментарий

Дренаж в Бердске: из за плохих грунтов затягивается строительство колодцев для отвода подземных вод

Строительная площадка ЛД-5 (первый колодец лучевого дренажа)

Для бурения двух колодцев, входящих в систему лучевого дренажа для осушения Бердска пришла дополнительная техника. Об этом сообщил сегодня, 30 августа, замдиректора управления капитального строительства Юрий Бекетов.

— Продолжается бурение двух колодцев. На каждом из них работает буровая установка. Вчера пришла дополнительная автоматика и электрооборудование из Белгорода, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Юрий Владимирович.

Напомним, что по контракту работы по бурению колодцев должны быть завершены в середине сентября. Однако белгородская компания «Виогем», которая эти работы выполняет, отстает от установленного плана-графика.

— Может быть и успеют вовремя закончить работы, впереди две недели. Причина задержки — технические моменты. Может быть, не учли что-то на стадии проектировании. Может, у нас не очень хорошие грунты, как предполагали работники фирмы, — рассуждает Юрий Бекетов.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что три недели назад компания ожидала вторую установку, которая по словам, директора городского управления капитального строительства Алексея Егошина должны была сократить работы по дренажу на 4 недели.

Всего в частном секторе вдоль улицы Красноармейской планируется построить пять таких колодцев.

Напомним, что весной 2018 года в Бердске начали рушиться одноэтажные частные дома. Причиной этого было постоянное намокание стен и фундаментов домов из-за высокого уровня грунтовых вод. Первым обрушился дом Андрея Крюкова 26 апреля. Всего за весенний сезон рухнуло 5 домов.

27 июля прораб компании «Виогем» Александр Лукьянов рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что из Белгорода отправляется машина, которая доставит в Бердск вторую бригаду буровиков с дополнительной буровой установкой.
— Будем одновременно бурить два колодца. Из графика теперь не выходим, идем впритирочку, — довольный, сказал Александр Лукьянов.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    «Всего за весенний сезон рухнуло 5 домов.’ Сколько можно печатать это. Прочитают не бердчане и подумают, что правда…

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