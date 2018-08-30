Скончался певец Иосиф Кобзон

Народный артист СССР, певец, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон умер на 81-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил помощник супруги певца Нинель Кобзон.
«Иосиф Давыдович скончался», — сообщил собеседник агентства. «Нинель Михайловна пока не может говорить, мы все плачем», — добавил он.
Место и время прощания с артистом станет известно позднее, сообщает ТАСС.
Владимир Путин выразил глубокие искренние соболезнования в связи с кончиной, сообщается на сайте Кремля.
Репертуар Иосифа Кобзона включал около 3 тыс. песен. Помимо эстрады, он вел активную политическую, общественную, благотворительную деятельность, преподавал в Гнесинке и Институте театрального искусства, занимался бизнесом. Избирался со второго по седьмой созывы в Госдуму.
В конце июля Кобзон был госпитализирован. Сообщалось, что он находится в стабильно тяжелом состоянии. В 2005 году у него было диагностировано онкологическое заболевание.
Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года. Он был одним из самых известных советских певцов, народным артистом СССР (1987 год), лауреатом Государственной премии СССР (1984 год), награжден многочисленными советскими и российскими наградами.
В 1990 году Кобзон стал депутатом Верховного совета СССР. С 1997 года он был депутатом Госдумы. С 2011 года занимал пост первого заместителя председателя думского комитета по культуре.
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хороший был человек. соболезнования всем родственникам
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абсолютно не уважаю…за продажность — власти и олигархам , за связь с криминалом …
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И? Пел и хоронил. В криминале тоже люди, а в некриминале полно нелюдей!
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песни его почему-то не нравились, не слушал. Но человеком, политиком был честным… Соболезную и склоняю голову.
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Честный человек — это который, будучи депутатом, советует своим избирателям лечиться подорожником, а сам лечится за границей?
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Земля пухом
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Не хочу судить, каким он был человеком… это пусть его Бог судит ..
.. просто хочу сказать, что после этой смерти , начинаю ещё больше ценить жизнь !
////Если ему ничего не помогло, то нам то смертным, с нашими финансами кто поможет, кроме Бога???
… Хочу жить !
Без всяких таких ужасов …
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