Скончался певец Иосиф Кобзон

Народный артист СССР, певец, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон умер на 81-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил помощник супруги певца Нинель Кобзон.

«Иосиф Давыдович скончался», — сообщил собеседник агентства. «Нинель Михайловна пока не может говорить, мы все плачем», — добавил он.

Место и время прощания с артистом станет известно позднее, сообщает ТАСС.

Владимир Путин выразил глубокие искренние соболезнования в связи с кончиной, сообщается на сайте Кремля.

Репертуар Иосифа Кобзона включал около 3 тыс. песен. Помимо эстрады, он вел активную политическую, общественную, благотворительную деятельность, преподавал в Гнесинке и Институте театрального искусства, занимался бизнесом. Избирался со второго по седьмой созывы в Госдуму.

В конце июля Кобзон был госпитализирован. Сообщалось, что он находится в стабильно тяжелом состоянии. В 2005 году у него было диагностировано онкологическое заболевание.

Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года. Он был одним из самых известных советских певцов, народным артистом СССР (1987 год), лауреатом Государственной премии СССР (1984 год), награжден многочисленными советскими и российскими наградами.

В 1990 году Кобзон стал депутатом Верховного совета СССР. С 1997 года он был депутатом Госдумы. С 2011 года занимал пост первого заместителя председателя думского комитета по культуре.