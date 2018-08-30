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Отказались дарить букеты учителю ради помощи больным детям школьники в Бердске

Второклассники школы №1 вместе с учителем и родителями решили участвовать в акции «Дети вместо цветов». Но педагог 1 сентября без букета не останется.

30.08.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Отказались дарить букеты учителю ради помощи больным детям школьники в Бердске

Уже давно стало традицией дарить на 1 сентября букеты любимым учителям

Благотворительную акцию «Дети вместо цветов» решили поддержать ученики 2А класса школы №1 и их родители в Бердске. Они хотели еще в прошлом году собрать деньги для больных ребятишек, но коллективно решили, что все таки в первый класс нужно идти с красивым букетом.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в прошлом году несколько благотворительных фондов, в том числе и в Новосибирской области, запустили акцию «Дети вместо цветов». Данную благотворительную акцию поддержал и «Курьер». Ученики 3Б класса школы №1 решили участвовать в ней. Предполагалось, что весь класс может подарить учителю один красивый букет, а сэкономленные средства перечислит на помощь больным детям. Когда сумма набралась, третьеклассники и их родители узнали о том, что помощь нужна Даше Свистельниковой, малышке с редким генетическим заболеванием из Бердска. Все вместе они решили, что отдадут собранные деньги именно этой 5-летней девочке. Собранные 10 916 рублей родители школьников перечислили на банковскую карту папы Даши.

Идейным вдохновителем для проведения акции в этом году стала классный руководитель 2А класса Татьяна Дмитриева, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» родители учеников. Она предложила не покупать букеты на 1 сентября, а лучше собрать деньги, которые предполагались на их покупку, и передать больным детям.

В классе учится 30 детей. Сначала родители решили, что будут вносить за каждого по 500 рублей, но затем передумали: пусть каждый сдает, сколько захочет.

Папы и мамы первоклассников не захотели оставлять свою учительницу без традиционного букета. Поэтому каждый ребенок принесет по цветку, из которых мамы и составят композицию.

Из-за проводимой акции педагог даже решила поменять тему классного часа. 1 сентября она будет разговаривать с детьми о благотворительности.

По словам начальника управления образования Жанны Тузовой, о проведении данной акции она не слышала. Это желание педагога, детей и их родителей, отметила Жанна Леонидовна.

-Ученик с букетом на 1 сентября — это традиция, которую нужно поддерживать. Это уважительное отношение к учителю. Но все люди разные, каждый для себя принимает какое-либо решение, — подчеркнула Тузова.

Не всегда в бердских школах букеты, подаренные педагогам, красовались в классах. Напомним, 1 сентября 2014 года родители учеников школы №5 обнаружили букеты в мусорных баках на пришкольном участке. Они сообщили об этом в «Курьер. Среда. Бердск».

Директор школы Ольга Гареева провела в школе совещание, на котором рассказала о случившемся коллегам. Все были в шоке. Человека, выкинувшего цветы, установить так и не удалось. А на чистосердечное признание совершивший этот поступок не пошел. Однако педагоги решили обнародовать открытое письмо с извинениями перед родителями, общественностью и учениками.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    «В классе учится 30 детей. Сначала родители решили, что будут вносить за каждого по 500 рублей, но затем передумали: пусть каждый сдает, сколько захочет.»

    Почему не по 5000 рублей, это же добровольно или всё таки принудительно?

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  2. Аноним

    Бред! Ребенок начальной школы идет с цветами,потому что это праздник! Это традиция! Можно поучаствать в акции вместо пикника с друзьями в выходные! Странно, что цветы дарят только классному руководителю,есть замечательные педагоги-предметники,которые не являются классными руководителями,также другие сотрудники школы!

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