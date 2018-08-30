Не увольняется депутат заксобрания Зоя Родина с поста директора лицея №6 Бердска

Информацию об увольнении директора бердского лицея №6 Зои Родиной, которая к тому же является депутатом заксобрания Новосибирской области, опровергла начальник городского управления образования Жанна Тузова.

В «Курьер. Среда. Бердск» 30 августа пришли сообщения о том, что якобы в лицее в августе проходила проверка Роспортребнадзора, которая выявила «очень серьезные нарушения». А это повлекло за собой увольнение руководителя учебного заведения.

-Нам сказали, что директор Зоя Николаевна Родина увольняется, вместо нее назначают кого-то из Новосибирска. Нормально вообще — перед учебным годом такое устраивать? Что будет с лицеем? Понятно, что сейчас ничего говорить не будут, чтобы шумиху перед выборами не поднимать. Но просто страшно за родной лицей, — написала в редакцию Елена.

Елену, родителей и учеников лицея №6 спешим успокоить — в школе ничего не изменилось. Разве что в лучшую сторону.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», в августе Роспотребнадзор бердские школы не проверял. Это делали в июне. К лицею №6 никаких претензий не было. Это же подтвердила и руководитель образования Бердска Жанна Тузова — актов по итогам проверки ей не передавали. По ее словам, кадровых изменений среди директоров учебных заведений города к новому учебному году не произошло. Все будут встречать своих учеников 1 сентября.

-Никакого заявления Зоя Николаевна не писала. Вчера на августовской конференции (в Новосибирске — прим. ред.) мы общались. Сегодня на городской педагогической конференции она была. Все на местах, все идет в рабочем режиме, все готовятся к линейкам. Все директора в строю и в добром здравии, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Жанна Леонидовна.

По ее словам, 31 августа во всех школах Бердска пройдут традиционные педсоветы. А 1 сентября Зоя Родина от имени регионального парламента будет приветствовать на линейке учеников и педагогов школы №11.

Как рассказала руководитель бердского образования, в этом году к приемке школ было особое внимание не только надзорных служб, но и со стороны общественников.

-Несмотря на скромные финансовые средства, выделенные школам из городского бюджета, выполнено очень много работы. Многое делали своими руками — подкрашивали, подмазывали. Школы готовы к началу учебного года, — с уверенностью заявила Жанна Тузова.

Сама Зоя Николаевна заверила, что увольняться не собирается, даже если поступят «какие-то интересные предложения». Предписания надзорных органов, по ее словам, исполнены в полном объеме, что подтверждено протоколами. А были лишь замечания по оснащению медицинского кабинета.

— Проверки не могут быть причиной увольнения. Причина увольнения может быть только одна — если педагог решил уйти на заслуженный отдых. Я пока не собираюсь. Другого места работы не ищу, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Родина.

Слухи об отставке, по ее мнению, могли возникнуть потому, что ей исполнилось 55 лет. Хотя Зоя Николаевна по выслуге лет уже 6 лет как могла быть пенсионеркой. В 2018 году исполнилось 33 года, как она работает учителем, а в июле 2019-го она будет отмечать 25-летие директорства.

-Надо же юбилей отметить в качестве директора, — шутит Зоя Николаевна. — Чтобы уйти из лицея №6, одной из лучших школ Бердска, нужна веская причина, например, состояние здоровья. Я себя чувствую замечательно.

Даже если когда-то придется освободить директорское кресло, Зоя Родина не намерена отдавать его «варягу». По ее словам, в лицее и в Бердске много хороших кадров, способных развивать «ее детище»:

-Обеспечу достойную замену. Тот имидж, который наработал «шестой» лицей, есть благодаря профессиональному коллективу, родителям, выпускникам. И его нельзя уронить.