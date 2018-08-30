Похитил гаджетов на 2 млн рублей водитель почты в аэропорту Новосибирска

В Новосибирске транспортные полицейские раскрыли хищение мобильных устройств из склада аэропорта Толмачёво на сумму около 2 млн рублей, сообщили сегодня, 30 августа, в пресс-службе сибирского управления МВД на транспорте.
В июне 2018 года в линейный отдел (ЛО) МВД России в аэропорту Толмачёво поступило заявление от представителя коммерческого предприятия, специализирующего на продаже дорогостоящих электронных устройств связи и оргтехники. Заявитель сообщил о пропаже груза, прибывшего на грузовой склад аэропорта авиарейсом из Домодедово.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские установили подозреваемого в хищении. Им оказался 36-летний водитель одного из почтовых отделений.
-Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, мужчина перенес почтовое отправление в свой личный автомобиль. В общей сложности злоумышленник похитил 51 наименование товара, среди которых планшет, мобильные телефоны, наручные часы и наушники. Сумма причиненного ущерба собственнику составила почти 2 млн рублей. При задержании оперативники изъяли у подозреваемого все похищенное имущество, все это время мужчина хранил его в багажнике своего автомобиля, — рассказали в полицейском ведомстве.
В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере». Уголовное дело, расследованное в следственном отделении ЛО МВД России в аэропорту Толмачёво, направлено для рассмотрения в суд по существу. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
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