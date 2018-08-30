КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам двухкомнатную
продам однокомнатную квартиру
Продам НАДЕЖДА " ВАШ РУССКИЙ ДОМ" 813 772 2321
Продам
Продам квартиру срочно 89138984582
Продам 3-ую квартиру! 8-913-766-58-50 Светлана
продам однокомнатную квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»

Отказались от медэкспертизы родители избитого ремнем мальчика в Бердске

Дарим календарь-2019 с коллажом о Бердске!

Для баловства используют экстренный телефон 112 дети в Бердске

Похитил гаджетов на 2 млн рублей водитель почты в аэропорту Новосибирска

Фотомарафон «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Не во всех больницах зарплаты доросли до майских указов Путина

Выбежавших из леса кабана с кабанятями засняли на видео в России

Законно рубят деревья у строящегося супермаркета «Лента» в Бердске

Пентагон: США не спасется от оружия России

Последние комментарии

Август 2018
M T W T F S S
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Похитил гаджетов на 2 млн рублей водитель почты в аэропорту Новосибирска

Прибывший из Москвы груз с ноутбуками, планшетами и телефонами подозреваемый в краже в особо крупном размере перенес в личный автомобиль. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

30.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Похитил гаджетов на 2 млн рублей водитель почты в аэропорту Новосибирска

Инцидент произошел в Толмачево

В Новосибирске транспортные полицейские раскрыли хищение мобильных устройств из склада аэропорта Толмачёво на сумму около 2 млн рублей, сообщили сегодня, 30 августа, в пресс-службе сибирского управления МВД на транспорте.

В июне 2018 года в линейный отдел (ЛО) МВД России в аэропорту Толмачёво поступило заявление от представителя коммерческого предприятия, специализирующего на продаже дорогостоящих электронных устройств связи и оргтехники. Заявитель сообщил о пропаже груза, прибывшего на грузовой склад аэропорта авиарейсом из Домодедово.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские установили подозреваемого в хищении. Им оказался 36-летний водитель одного из почтовых отделений.

-Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, мужчина перенес почтовое отправление в свой личный автомобиль. В общей сложности злоумышленник похитил 51 наименование товара, среди которых планшет, мобильные телефоны, наручные часы и наушники. Сумма причиненного ущерба собственнику составила почти 2 млн рублей. При задержании оперативники изъяли у подозреваемого все похищенное имущество, все это время мужчина хранил его в багажнике своего автомобиля, — рассказали в полицейском ведомстве.

В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере». Уголовное дело, расследованное в следственном отделении ЛО МВД России в аэропорту Толмачёво, направлено для рассмотрения в суд по существу. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Подземную реку в частном секторе Бердска почти усмирили – эффект есть! Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица» Отказались от медэкспертизы родители избитого ремнем мальчика в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на гостиную ВИКТОРИЯ
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика