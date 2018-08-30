ТОП-100 Forbes: После Владимира Путина самым влиятельным человеком назван Герман Греф

Как мы считали

В лонг-лист рейтинга мы включили всех участников списка 200 самых богатых бизнесменов, директоров примерно 300 крупнейших компаний реального сектора и системообразующих банков, руководителей силовых структур, высших чиновников, спикеров обеих палат парламента, их заместителей, глав фракций и комитетов, а также представителей региональных властей. Получившийся список примерно из 1500 человек разбили на соответствующие группы и оценили участников каждой группы по нескольким параметрам: количество сотрудников, размер выручки (у банкиров — активов, у участников списка Forbes — состояния, у чиновников — бюджета под управлением, у губернаторов — валового регионального продукта), возможность непосредственно влиять на жизнь людей, возможность влиять на несколько отраслей и наконец близость к президенту Владимиру Путину или партии власти. Бизнесмены и руководители компаний получили дополнительные баллы, если их приглашают на ежегодные встречи с президентом, а чиновники — если они члены «Единой России». Участники списка Forbes получили дополнительные баллы, если они не только владеют активом, но еще и оперативно управляют им, а топ-менеджеры — если они не только управляют активом, но еще и входят в список Forbes. Суммировав баллы участников групп, мы объединили списки и оставили первую сотню. Владимир Путин автоматически возглавил рейтинг, как человек, занявший второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes.

Источник: Forbes