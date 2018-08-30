Не во всех больницах зарплаты доросли до майских указов Путина

Более чем 10% медучреждений не хватило бы денег на зарплату половине персонала в случае реального выполнения майских указов 2012 года, подсчитал РБК. Работающий механизм увеличения заработков и мотивации врачей так и не создан.

Нехватка денег

В 2017 году в 864 российских больницах, то есть в каждой десятой, в случае выполнения майских указов Владимира Путина 2012 года закончился бы или ушел в минус фонд оплаты труда, подсчитал РБК на основе данных официального сайта для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях bus.gov.ru.

Всего в России, согласно сайту, 8,2 тыс. медицинских учреждений. РБК изучил отчеты 7,3 тыс. из них, то есть всех разместивших финансовую отчетность за прошлый год. В 2012 году президент поручил правительству добиться того, чтобы к 2018 году зарплаты врачей достигли 200% от средней по региону, а медсестер и санитаров — 100%. О выполнении этого задания правительство сообщило весной 2018 года.

По расчетам РБК, медицинский персонал, на который распространяются майские указы 2012 года, составляет половину от всех работников больниц и поликлиник. Таким образом, учитывая указанную в бухгалтерской отчетности среднюю зарплату сотрудников и количество штатных единиц в медицинских учреждениях, при выполнении задания президента в 2017 году у 864 из них не осталось бы средств на оплату труда остальных сотрудников: уборщиц, бухгалтеров и т.д.

В 2,3 тыс. больниц в случае полноценного выполнения майских указов зарплата немедицинского персонала была бы ниже прожиточного минимума. В 3,3 тыс. медицинских учреждений при этом условии средняя зарплата этой части сотрудников была ниже средней по региону. До средних по региону заработки немедицинских работников на конец 2017 года могли бы дотянуть только в 814 больницах России. Исходя из этого можно сделать предположение, что на конец 2017 года майские указы не могли быть реально исполнены в большинстве российских медицинских учреждений.



Правительство отчиталось о выполнении майских указов в апреле 2018 года. «Зарплаты учителей, медицинских работников, преподавателей вузов и работников культуры, педагогических работников детских садов и социальных работников вышли на заданные в майских указах показатели», — заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в Госдуме.

В пресс-службе Минздрава заявили РБК, что заданные в майских указах целевые показатели по зарплате медицинских работников за четвертый квартал 2017 года выполнены. «По данным Росстата, в первом полугодии 2018 года в некоторых регионах отмечено недостижение целевых показателей по заработной плате. По итогам года целевые показатели будут выполнены. Соответствующий уровень заработной платы иного персонала учреждений (бухгалтеры, юристы, уборщики производственных помещений и др.) обеспечивался в соответствии с трудовыми договорами работников», — говорится в ответе ведомства.

Нереальные цели

Майские указы изначально были малореалистичны, отметила в разговоре с РБК директор Института здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. «В 2012 году, когда были изданы указы, а потом утверждена программа «Развитие здравоохранения», мы в институте подсчитали, сколько денег потребуется выделять на зарплату из предусматриваемых средств здравоохранения по числу врачей и их зарплате, и пришли к выводу, что если указы будут выполнены в полном объеме и по всем штатным планировкам, то на заработную плату медикам придется потратить до 90% от региональных бюджетов на здравоохранение», — указала эксперт.

Один из методов выполнения майских указов — перевод врачей на неполную, но формально повышенную ставку, замечает она. «Государству надо придумать действующий и реалистичный способ для увеличения заработков и мотивации врачей», — резюмировала Попович.

Резкое повышение зарплат медработники заметили в начале 2018 года, рассказал РБК сопредседатель Гильдии защиты медработников Виктор Колкутин. «Перед выборами стали платить очень большие зарплаты, но сейчас эти выплаты сокращаются», — говорит он. В январе—марте 2018 года зарплаты, как писал РБК, значительно выросли в целом ряде научных учреждений и больниц.

В июне РБК опубликовал исследование по зарплатам работников российских учреждений культуры, также подготовленное на основании данных сайта bus.gov.ru. Только в 737 учреждениях из 16,4 тыс. средняя зарплата работника оказалась выше средней по региону. Всего в 11% государственных учреждений культуры в России средняя зарплата составила 90% от средней по региону, во многих организациях она ниже прожиточного минимума по региону. Исследование показало, что в 2017 году во всех регионах страны средняя зарплата работников учреждений культуры была ниже средней зарплаты.



Методика подсчета

В ходе исследования РБК изучил отчетность всех учреждений на сайте bus.gov.ru в разделе «Здравоохранение». Зарплаты работников каждой больницы сравнивались со средней зарплатой в регионе.

Соотношение медицинского и немедицинского персонала было подсчитано на основе данных Федеральной службы государственной статистики (Росстата) и статистического сборника Министерства здравоохранения. По информации этих ведомств, на конец 2017 года в государственных и муниципальных учреждениях работали 2,34 млн врачей, медсестер, санитарок и других сотрудников, относящихся к среднему и младшему медицинскому персоналу, в том числе врачей — 566,2 тыс. человек, среднего медперсонала — 1,35 млн человек, санитарок и другого младшего персонала — 424 тыс. человек.

Согласно отчетам на bus.gov.ru, в штате разместивших их российских медучреждений на конец 2017 года было около 4 млн единиц. Если считать, что в учреждениях, которые не опубликовали отчеты за 2017 год, в среднем такое же количество сотрудников, как в тех, которые опубликовали, то можно предположить, что общее количество штатных единиц в государственных и муниципальных больницах, поликлиниках и санаториях составляет почти 4,49 млн. Таким образом, в них примерно поровну медицинского и немедицинского персонала.

Источник: РБК