Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»
Отказались от медэкспертизы родители избитого ремнем мальчика в Бердске
Дарим календарь-2019 с коллажом о Бердске!
Для баловства используют экстренный телефон 112 дети в Бердске
Похитил гаджетов на 2 млн рублей водитель почты в аэропорту Новосибирска
Фотомарафон «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Не во всех больницах зарплаты доросли до майских указов Путина
Выбежавших из леса кабана с кабанятями засняли на видео в России
Законно рубят деревья у строящегося супермаркета «Лента» в Бердске