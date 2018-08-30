Выбежавших из леса кабана с кабанятями засняли на видео в России

30 августа семейство кабанов пробежало по одному из дворов. Возглавляла процессию из семи диких свинок — кабаниха. Видео выложили в группе Инцидент.Новосибирск. Якобы стаю свинок видели в Академгородке.

Через некоторое время группа извинилась перед подписчиками:

«Наш подписчик ввел нас в заблуждение, это видео снято несколько дней назад в городе Октябрьский Республики Башкортостан. Приносим свои извинения!»

Видео поделился читатель Максим

