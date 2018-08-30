Законно рубят деревья у строящегося супермаркета «Лента» в Бердске

В законности вырубки деревьев рядом со стройплощадкой супермаркета «Лента» по ул. Комсомольской, 15, сомневаются жители Бердска, подозревая, что коммерсанты покушаются на чужой участок земли.

Деревья вырубают за пределами строительного забора, на придомовой территории, сообщила 30 августа «Курьер. Среда. Бердск» жительница дома №17 по ул. Комсомольской Анна Бекман. Бердчане сомневались, что тополя вырубают на законных основаниях, поэтому стали звонить в полицию. Но не смогли дозвониться.

По словам начальника управления природными ресурсами Светланы Шерстобитовой, организация, занимающаяся строительством супермаркета «Лента», получила разрешение на вырубку деревьев. Вырубка проходит на территории застройщика.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на месте построенного супермаркета находилось здание профтехучилища №47. Здание перестало функционировать после реорганизации училища в 2011 году. Бердская администрация просила передать его городу, область не согласилась. Аукцион по продаже здания и земельного участка стартовал в 2015 году. Проводился 4 раза, но желающих купить двухэтажное строение с землей более чем за 16 млн рублей не было. Пятый аукцион прошел 21 января 2016 года.

Все это время здание стояло заброшенным. Его никто не охранял. И потому вандалы его активно разрушали. На что поступало много жалоб от бердчан.

В сентябре 2016 года здание ПУ-47 снесли. Застройщик СК «Малахит» начал строительство супермаркета в 2017 году.

В конце марта 2018 года рядом со стройкой супермаркета произошел несчастный случай.

Напомним, утром 31 марта 11-классник Никита Майстренко наткнулся на оторванный и висящий над тротуаром лист металлопрофиля. В результате подросток сломал нос и разодрал щеку. Ему наложили 6 швов. Мама школьника Юлия Емельяненко написала заявление в полицию.

По данному происшествию в «СК Малахите» прошло совещание. Руководство было намерено разобраться, по чьей вине произошел несчастный случай. Но беседовать с матерью пострадавшего были готовы только после того, как с ними свяжутся следственные органы.

Подростку требовались дорогостоящие операции, поэтому его семья была готова пойти с застройщиком на мировую.

Через два месяца после несчастного случая стороны примирились. Юлия Емельяненко получила компенсацию на лечение сына.