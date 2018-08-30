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Для баловства используют экстренный телефон 112 дети в Бердске

Более 200 звонков поступает бердскому оператору службы спасения за стуки. И большая часть из них относится к категории «детская шалость». За ложный звонок предусмотрен штраф до 1500 рублей.

30.08.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Для баловства используют экстренный телефон 112 дети в Бердске

 С введением в опытную эксплуатацию Системы-112 в Бердске оперативные дежурные Единой дежурно-диспетчерской службы столкнулись с неожиданной проблемой — повышенный интерес граждан к новому номеру настолько активен, что за смену поступает более двухсот «пустых» звонков. Большая часть из них относится к категории «детская шалость».
Дети набирают номер «112» с целью проверить работу сим-карты, либо задают неуместные вопросы, к примеру, «как вызвать такси», «какой сегодня день недели», частенько просто хихикают в трубку. Звонят из любопытства: работает ли номер «112». Дозваниваются, слушают ответ диспетчеров и, убедившись, что «связь есть», кладут трубку. Операторы по инструкции вынуждены перезвонить и потратить время, рассказали в пресс-центре бердской мэрии.
Многие родители дают свои неисправные, как они думают, или старые телефоны малолетним детям поиграть. Но даже, если вы удалили из аппарата сим-карту, балуясь, ребёнок набирает номер 112. В Службу спасения поступают и поступают вызовы, которых в сутки бывает по нескольку десятков.
Такой мощный поток ложных звонков отвлекает персонал службы от выполнения конкретных задач. Но главное – перегружает телефонные линии. В то время как дети развлекаются, люди, нуждающиеся в помощи, не смогут вовремя дозвониться спасателям.
Напоминаем, что 112 — это единый номер вызова служб экстренного реагирования, а не номер сотового оператора.
Управление гражданской защиты призывает жителей города ответственнее относиться к номеру «112». Родителям, педагогам и воспитателям необходимо провести беседы с детьми о том, в каких случаях необходимо звонить на номер «112».
Запрещено звонить на 112:
—  если Вы испытываете трудности с сотовым оператором;
—  чтобы проверить работает или нет служба112;
—  ради шалости;
—  за справочной информацией, если хотите получить информацию о погоде, расположении улиц и т.п.
В России номер «112» является единым номером вызова служб экстренного реагирования:
—  пожарной охраны;
—  спасателей;
—  полиции;
—  скорой медицинской помощи;
—  аварийной службы газовой сети;
—  «Антитеррор».
Не давайте детям мобильный телефон для игр – при заряженном аккумуляторе даже без сим-карты ребенок может случайно позвонить на номер «112».
Если вы случайно позвонили в систему-112, не вешайте трубку, пусть оператор знает, что вы случайно набрали номер.
Набирая «112» помните — все разговоры записываются. Современные технические средства помогают без труда вычислить телефонных хулиганов и привлечь их к наказанию.
Помните, что за ложный вызов экстренных служб наступает административная ответственность, предусмотрен статьей 19.13 КОАП РФ и влечет наложение административного штрафа в размере от 1000-1500 рублей.
Но цена ложного вызова измеряется не только в денежном эквиваленте, необходимо помнить — за каждым вызовом службы спасения стоит возможность спасения человеческой жизни.


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