Для баловства используют экстренный телефон 112 дети в Бердске

Дети набирают номер «112» с целью проверить работу сим-карты, либо задают неуместные вопросы, к примеру, «как вызвать такси», «какой сегодня день недели», частенько просто хихикают в трубку. Звонят из любопытства: работает ли номер «112». Дозваниваются, слушают ответ диспетчеров и, убедившись, что «связь есть», кладут трубку. Операторы по инструкции вынуждены перезвонить и потратить время, рассказали в пресс-центре бердской мэрии.

Многие родители дают свои неисправные, как они думают, или старые телефоны малолетним детям поиграть. Но даже, если вы удалили из аппарата сим-карту, балуясь, ребёнок набирает номер 112. В Службу спасения поступают и поступают вызовы, которых в сутки бывает по нескольку десятков.

Такой мощный поток ложных звонков отвлекает персонал службы от выполнения конкретных задач. Но главное – перегружает телефонные линии. В то время как дети развлекаются, люди, нуждающиеся в помощи, не смогут вовремя дозвониться спасателям.

Напоминаем, что 112 — это единый номер вызова служб экстренного реагирования, а не номер сотового оператора.

Управление гражданской защиты призывает жителей города ответственнее относиться к номеру «112». Родителям, педагогам и воспитателям необходимо провести беседы с детьми о том, в каких случаях необходимо звонить на номер «112».

Запрещено звонить на 112:

— если Вы испытываете трудности с сотовым оператором;

— чтобы проверить работает или нет служба112;

— ради шалости;

— за справочной информацией, если хотите получить информацию о погоде, расположении улиц и т.п.

В России номер «112» является единым номером вызова служб экстренного реагирования:

— пожарной охраны;

— спасателей;

— полиции;

— скорой медицинской помощи;

— аварийной службы газовой сети;

— «Антитеррор».

Не давайте детям мобильный телефон для игр – при заряженном аккумуляторе даже без сим-карты ребенок может случайно позвонить на номер «112».

Если вы случайно позвонили в систему-112, не вешайте трубку, пусть оператор знает, что вы случайно набрали номер.

Набирая «112» помните — все разговоры записываются. Современные технические средства помогают без труда вычислить телефонных хулиганов и привлечь их к наказанию.

Помните, что за ложный вызов экстренных служб наступает административная ответственность, предусмотрен статьей 19.13 КОАП РФ и влечет наложение административного штрафа в размере от 1000-1500 рублей.

Но цена ложного вызова измеряется не только в денежном эквиваленте, необходимо помнить — за каждым вызовом службы спасения стоит возможность спасения человеческой жизни.