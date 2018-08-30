Азам общения и хорошему языку научит профессор филологии в Бердске

Набор на курсы «Азбука общения» открылся в Бердске. Новосибирский областной фонд сохранения и развития русского языка «Родное слово» при поддержке Централизованной библиотечной системы Бердска объявляет набор на курсы для взрослых «Азбука общения». Об этом сегодня, 30 августа, сообщили в бердском отделе культуры.

В рамках курса, который длится 6 недель, будут освещены вопросы эффективной коммуникации, даны характеристики видам общения, рассмотрены причины коммуникативных неудач, специфика русского речевого этикета.

-Курс предполагает анализ ситуаций общения (метод кейсов), элементы тренинга с активным участием слушателей в освоении теоретического материала и в выработке коммуникативных навыков, рассказали в ОК.

Преподавать курсы будет Ирина Высоцкая, доктор филологических наук, профессор кафедры семиотики и дискурсного анализа гуманитарного института НГУ. Ирина Всеволодовна уже известна бердчанам по интереснейшим лекциям по деловому этикету и загадкам русского языка.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», лекции профессора Высоцкой вызывают большой интерес, число слушателей постоянно растет.

Занятия будут проходить по вторникам с 18.30 до 20:30. Первое занятие начнется 18 сентября по адресу: Бердск, ул. Свердлова, 1 (библиотека №1, зал массовых мероприятий). Запись на курсы по телефону 3-03-63.