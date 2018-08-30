Отказались от медэкспертизы родители избитого ремнем мальчика в Бердске

Полиция провела проверку по резонансному делу: вечером 20 июня у дома №58 по улице Советской в Бердске местный житель, предположительно, избил ребенка ремнем. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в пресс-службе главка МВД по Новосибирской области

— Проверка проведена, все участники материалов дела опрошены. Следователь полиции Бердска предложил произвести судебно-медицинскую экспертизу ребенка. Однако родители от экспертизы отказались. Изучив все материалы дела, следователь вынес решение в отказе в возбуждения уголовного дела, — рассказали в полицейском ведомстве 29 августа.

А сегодня, 30 августа, бабушка мальчика Надежда Александровна рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что побои они сняли в тот же день, когда произошел конфликт:

— Мы сняли побои, после прошли лечение и сделали медицинскую экспертизу на Боровой. Все документы и справки у нас на руках. В полиции дочери говорят, что проверка еще не окончена, рассказала Надежда Александровна.

Напомним, что в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» с просьбой о помощи обратилась бабушка пострадавшего Надежда Александровна. 12-летний мальчик в присутствии бабушки рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о произошедшем.

— Мы сидели на этой скамейке у 2-го подъезда, решили зайти к другу. Я взял мяч со скамейки и мы пошли в подъезд. Друг уже открывает дверь в подъезд, а оттуда выходит дядька с ремнём и начинает меня избивать. Он меня где-то три раза ударил, толкнул меня, я в грязи был. Я до сих пор от страха трясусь, я… не могу прямо… Это было очень страшно. Мы все время находились у первого подъезда, но пришли сюда. И он начал меня избивать, — дрожа, рассказал мальчик.

У подъезда, где и произошел инцидент, случилась перепалка между родителями мальчика и жильцами, чьи окна выходят на сторону подъезда.

Суть претензий матери мальчика — недопустимо применение физической силы к детям, тем более к чужим. Жильцы же дома были единогласны во мнении, что детей нужно воспитывать. А мальчишки, по словам жильцов, воспитанием не отличаются и очень шумят.

Житель, обвиняемый в рукоприкладстве, утверждал вдобавок, что он не бил ребёнка, а только «попытался».

Обвиняемый в рукоприкладстве Камиль , рассказал, что в тот вечер у него сдали нервы. Он вышел к подъезду с ремнем (позднее Камиль показал корреспонденту мужской черный ремень 2-3 сантиметра шириной), никого не стегал, а просто погрозил, хлопнув ремнем себя по коленке.

— Но мальчик закричал «Ой-ой-ой!» и побежал к бабушке, дескать, вызывай милицию, меня побили, — рассказал свою версию Камиль, категорически отрицая факт избиения ребенка.

— Я мальчика не трогал, это однозначно, — утверждал Камиль.

21 июня бабушка избитого ребенка Надежда Александровна рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что они обратились за помощью в полицию Бердска.

— В полиции у нас приняли заявление. Провели экспертизу и обнаружили синяки, то есть следы побоев. Сначала нас попросили присесть и подождать, а внук сказал: «Мне сидеть больно». Оказалось, что у него следы побоев в трех местах — на руке, бедре и голени. Именно гематомы, а не просто ушибы. В полиции у нас приняли заявление по факту побоев, дали извещение об этом и на руки дали медицинское заключение, — сказала Надежда Александровна.

Мнение бердчан разошлись. Одни посчитали, что мужчина не виноват, а ребенок лжет о побоях. Другие — советовали родителям довести дело до конца и наказать соседа по всей строгости.