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Пентагон: США не спасется от оружия России

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Пентагон: США не спасется от оружия России

Вашингтон уже ищет способы повышения обороноспособности, чтобы перестать быть беззащитным перед новейшим оружием.

30.08.2018 Фото: pixabay Один комментарий

Пентагон: США не спасется от оружия России
Территория США в случае войны не сможет спастись от российского и китайского оружия, заявил глава Северного командования Вооруженных сил США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О’Шонесси. Слова военного передает издание Military Times.

«Ситуация с безопасностью меняется. Раньше мы думали, что окружающие нас океаны и дружественные страны на севере и юге делают нашу страну недосягаемой, но все меняется, поскольку есть противники, которые сейчас действительно способны достигнуть нашей территории», — отметил генерал на 140-й конференции Ассоциации Национальной гвардии США.

Также О’Шонесси призвал полностью поменять оборонную стратегию Соединенных Штатов.

«Мы должны фундаментально переосмыслить защиту нашей страны и продумать, как мы будем защищаться от равного по силе соперника», — добавил он.

Кроме того, генерал сообщил, что Пентагон уже ищет способы перестать быть беззащитным перед новейшим оружием. В частности, по его словам, министерство обороны США пытается оснастить истребители F-16 радарами с активной фазированной антенной решеткой для того, чтобы боевые самолеты могли перехватывать крылатые ракеты. Военные ищут и другие способы повышения обороноспособности.

1 марта Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию представил новейшие виды российского вооружения, которые не имеют аналогов в мире. Среди них — авиационный комплекс «Кинжал», ракетный комплекс «Сармат», крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник» и лазерное оружие. Также президент сообщил о разработке гиперзвукового оружия — системы «Авангард», способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

В Пентагоне уже не раз высказывали опасения, что у США пока нет возможностей перехватывать гиперзвуковые ракеты. В частности, на это во время слушаний сенатского комитета по вооруженным силам обратил внимание глава Стратегического командования американского Минобороны генерал Джон Хайтен. Помимо этого, в СМИ появилась информация о проблемах американских систем ПРО: так, по сведениям газеты The New York Times, в 2017 году в Саудовской Аравии ЗРК «Пэтриот» не смог перехватить даже тактическую баллистическую ракету Р-11 (Scud), разработанную еще в середине ХХ века.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. zizou

    да. на фоне пенсионной реформы очень своевременна информация про нашу военную мощь, вселяющую ужас в проклятых америкашек *CRAZY*

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