Медведев: изменения пенсионной системы одобрены властью и обществом

Взвешенный характер изменений в пенсионную систему был согласован властью и обществом, что является важным шагом. Такую точку зрения высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, комментируя обращение главы государства Владимира Путина, разъяснившего гражданам РФ свои предложения по изменению пенсионного законодательства.

«Очень важно, что взвешенный характер преобразований был достигнут совместными усилиями власти и общества, — сказал Медведев. — Правительство, естественно, как автор законопроекта, самым внимательным образом следило за ходом обсуждения и принимало максимальное участие в этой непростой и очень важной работе».

Премьер напомнил, что в последние месяцы эта тема находилась в центре общественного внимания. А вопрос прорабатывался на всех уровнях. Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Госдуме, а в парламенте — общественные слушания. Парламентарии также провели серию встреч с людьми в регионах, чтобы не только разъяснить предстоящие перемены, но и собрать предложения на местах. По словам Медведева, состоявшиеся дискуссии были достаточно жесткими, но такой диалог был необходим.

Глава кабинета министров также сообщил, что в правительстве прошел ряд совещаний, где обсуждались различные варианты изменений в пенсионную систему.

Источник: ТАСС