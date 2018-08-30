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Медведев: изменения пенсионной системы одобрены властью и обществом

Премьер-министр отметил, что правительство принимало максимальное участие в работе над пенсионной реформой.

30.08.2018 Фото: pixabay 12 коммент.

Медведев: изменения пенсионной системы одобрены властью и обществом
Взвешенный характер изменений в пенсионную систему был согласован властью и обществом, что является важным шагом. Такую точку зрения высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, комментируя обращение главы государства Владимира Путина, разъяснившего гражданам РФ свои предложения по изменению пенсионного законодательства.

«Очень важно, что взвешенный характер преобразований был достигнут совместными усилиями власти и общества, — сказал Медведев. — Правительство, естественно, как автор законопроекта, самым внимательным образом следило за ходом обсуждения и принимало максимальное участие в этой непростой и очень важной работе».

Премьер напомнил, что в последние месяцы эта тема находилась в центре общественного внимания. А вопрос прорабатывался на всех уровнях. Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Госдуме, а в парламенте — общественные слушания. Парламентарии также провели серию встреч с людьми в регионах, чтобы не только разъяснить предстоящие перемены, но и собрать предложения на местах. По словам Медведева, состоявшиеся дискуссии были достаточно жесткими, но такой диалог был необходим.

Глава кабинета министров также сообщил, что в правительстве прошел ряд совещаний, где обсуждались различные варианты изменений в пенсионную систему.

Источник: ТАСС


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(12) Комментариев

  1. Аноним

    Какое общество одобрило? Совсем охамели в верхах.

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  2. Аноним

    А общество это кто? Члены Едросии? Плохо видать Дима в школе учился ;)

    Thumb up 27 Thumb down 2

  3. Аноним

    Одобрение Димочке в «непонятном» привиделось ( пока две недели «лечился»)

    Thumb up 21 Thumb down 2

  4. Аноним

    у медведевских свое общество ,они на аргентинском коксе давно сидят …

    Thumb up 14 Thumb down 1

  5. Аноним

    Дурак или как, обществу навязывают повтор ограбления 90-х, рассчитывают на то, что все смирились и спокойно идут на убой

    Thumb up 12 Thumb down 1

  6. В.Шапран

    после того, как Медведев заявил, что эту реформу продвигают «совместными усилиями власть и общество» (цитата), то референдум по этому вопросу точно не дадут провести. Враньё и лицемерие стали основой внутренней политики в России
    :-!

    Thumb up 20 Thumb down 1

  7. **

    «-Бавурин… 73 копейки. Распишись!
    — Как 73 копейки? А где рупь?
    -Удержан за халатное отношение к делу. Не понимаешь по-хорошему, будем бить тебя рублем.
    — Какое ты имеешь право? Это произвол! Я жаловаться буду!
    — Это Ваше право, гражданин Бавурин. Приемная товарища Калинина работает с девяти утра»(с).
    *JOKINGLY*

    Thumb up 5 Thumb down 1

  8. Новый мэр

    Пойду 9 сентября и против Травникова

    Thumb up 21 Thumb down 0

  9. Ириск

    Да они уже и Травникова одобрили обществом, можете не ходить, не утруждаться. Они уже всё давно решили! И плевать на простых людей хотели!

    Thumb up 14 Thumb down 2

  10. Аноним

    1. Мы преодолели последствия ужасных 90-х
    2. У нас устойчиво растет экономика
    3. Финансы стабильны, резервы велики
    4. Государство всемерно заботится о социальной поддержке людей
    Это были 4 главных причины, по которым, согласно Путину, денег больше нет даже на нищенские пенсии. :(

    Thumb up 12 Thumb down 0

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