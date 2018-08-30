Медведев: изменения пенсионной системы одобрены властью и обществом

Взвешенный характер изменений в пенсионную систему был согласован властью и обществом, что является важным шагом. Такую точку зрения высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, комментируя обращение главы государства Владимира Путина, разъяснившего гражданам РФ свои предложения по изменению пенсионного законодательства.
«Очень важно, что взвешенный характер преобразований был достигнут совместными усилиями власти и общества, — сказал Медведев. — Правительство, естественно, как автор законопроекта, самым внимательным образом следило за ходом обсуждения и принимало максимальное участие в этой непростой и очень важной работе».
Премьер напомнил, что в последние месяцы эта тема находилась в центре общественного внимания. А вопрос прорабатывался на всех уровнях. Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Госдуме, а в парламенте — общественные слушания. Парламентарии также провели серию встреч с людьми в регионах, чтобы не только разъяснить предстоящие перемены, но и собрать предложения на местах. По словам Медведева, состоявшиеся дискуссии были достаточно жесткими, но такой диалог был необходим.
Глава кабинета министров также сообщил, что в правительстве прошел ряд совещаний, где обсуждались различные варианты изменений в пенсионную систему.
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Какое общество одобрило? Совсем охамели в верхах.
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Они не охамели, просто……правительство на другой планете живёт, родной (с)
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Совсем охамели в верхах.
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да, мы охамели. и что?
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А общество это кто? Члены Едросии? Плохо видать Дима в школе учился
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Одобрение Димочке в «непонятном» привиделось ( пока две недели «лечился»)
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у медведевских свое общество ,они на аргентинском коксе давно сидят …
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Дурак или как, обществу навязывают повтор ограбления 90-х, рассчитывают на то, что все смирились и спокойно идут на убой
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после того, как Медведев заявил, что эту реформу продвигают «совместными усилиями власть и общество» (цитата), то референдум по этому вопросу точно не дадут провести. Враньё и лицемерие стали основой внутренней политики в России
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«-Бавурин… 73 копейки. Распишись!
— Как 73 копейки? А где рупь?
-Удержан за халатное отношение к делу. Не понимаешь по-хорошему, будем бить тебя рублем.
— Какое ты имеешь право? Это произвол! Я жаловаться буду!
— Это Ваше право, гражданин Бавурин. Приемная товарища Калинина работает с девяти утра»(с).
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Пойду 9 сентября и против Травникова
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Да они уже и Травникова одобрили обществом, можете не ходить, не утруждаться. Они уже всё давно решили! И плевать на простых людей хотели!
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1. Мы преодолели последствия ужасных 90-х
2. У нас устойчиво растет экономика
3. Финансы стабильны, резервы велики
4. Государство всемерно заботится о социальной поддержке людей
Это были 4 главных причины, по которым, согласно Путину, денег больше нет даже на нищенские пенсии.
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