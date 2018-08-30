Праздничный журнал «Парад» ко Дню рождения Бердска вышел в свет

В канун Дня города Издательский дом «БукЪвица» выпустил праздничный выпуска журнала «Парад.Бердск.Журнал о лучшем».

В издании есть уникальный раздел об истории Бердска и судьбах его жителей. Приглашаем вас в редакцию за своим подарочным экземпляром!

Ждем вас с 30 августа по адресам:

Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2,

ул.Ленина, 38

С 9.00 до 18.00.