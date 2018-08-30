РЖД проектирует на БАМе еще одну стройку века

ОАО РЖД планирует в ближайшее время приступить к разработке ТЭО второго Северомуйского тоннеля, который увеличит пропускную способность этого участка БАМа до 100 млн тонн в год. Но стройка, по данным “Ъ”, начнется не ранее 2025 года — и только в том случае, если к тому моменту грузовая база будет ее оправдывать. По словам источников “Ъ”, весь проект пока оценивается примерно в 100 млрд руб., но сумма будет зависеть от выбранного проекта. Собеседники “Ъ” поддерживают идею провести относительно недорогое (300–500 млн руб.) ТЭО сейчас, а решение о самой стройке отложить на будущее: конъюнктура угольного рынка может не оправдать инвестиции.

ТЭО Северомуйского тоннеля-2 на БАМе должно быть готово к 20 декабря, следует из протокола поручений по итогам совещания у вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака 13 августа (есть у “Ъ”). Обеспечить разработку поручено Минтрансу, Минэкономики, ОАО РЖД и Совету потребителей монополии.

О необходимости проработки строительства второго Северомуйского тоннеля на заседании президентской комиссии по ТЭК 27 августа говорил глава ОАО РЖД Олег Белозеров. «Это бутылочное горлышко на БАМе,— пояснял он.— Для того чтобы развивать Дальний Восток, нам нужно будет увеличивать объем перевозок. Если мы построим второй тоннель, то это даст возможность провозить не 16 млн, а 100 млн тонн грузов». Но он назвал естественным ограничением срок строительства: «Он 15 км, и даже при нынешних технологиях это будет где-то десять лет». Господин Белозеров призвал как можно раньше приступить к первоначальному ТЭО. В ОАО РЖД и Минтрансе от комментариев отказались.

Самый длинный на железных дорогах РФ Северомуйский тоннель на БАМе (15,3 км) введен в 2003 году после 26 лет стройки. Олег Белозеров отмечал, что сейчас тоннель пропускает 16 пар поездов в сутки, источник “Ъ” в отрасли говорит, что фактически несколько больше: узкие места можно пройти пакетным графиком. Сохранился и Северомуйский обход БАМа: по покачивающемуся Чертову мосту пропускают сегодня только порожние составы.

Как и участок Иркутск—Слюдянка Транссиба, тоннель — узкое место обхода Байкала, тормозящее движение грузов на Восток. Как говорит собеседник “Ъ” в отрасли, в отличие от выходов из Кузбасса это один из участков, которые невозможно развивать постепенно, необходима масштабная стройка. По его словам, расширение тоннеля до 100 млн тонн даст прирост провозной способности порядка 30–50 млн тонн в год. «Вопрос — будут ли те миллионы тонн, сколько они будут стоить и сколько будет длиться строительство,— говорит он.— И если, потратив 300–500 млн руб. на проектирование, можно получить четкий ответ, это практично, так бы поступил любой частный инвестор».

По его словам, эти средства можно было бы снять с проекта моста на Сахалин (0,54–1 трлн руб. в зависимости от подходов) «без ущерба для проекта, поскольку после решения вопроса Северомуйского тоннеля станет понятнее, есть ли грузовая база для моста». Но реализация всех мероприятий, связанных с развитием БАМа и дальнейшим выходом на Сахалин, говорит другой собеседник “Ъ”, очень сильно зависит от проекта порта на острове, а там пока нет ясности ни с потенциальными инвесторами, ни с номенклатурой грузов, ни с распределением грузопотоков между портами ДФО.

Старт разработки ТЭО тоннеля, говорит один из источников “Ъ”, будет зависеть от того, войдет ли этот пункт в протокол заседания президентской комиссии по ТЭК. В тех версиях проекта протокола, которые видел “Ъ”, пока такого пункта нет.

Оценка стройки Северомуйского тоннеля-2 в документах не приводится. Один источник “Ъ” говорит о сумме порядка 100 млрд руб., другой уточняет, что она может заметно измениться в зависимости от проекта. По информации источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, ОАО РЖД планирует начать стройку не ранее 2025 года, если темпы роста экспорта угля сохранятся к тому моменту.

«Северомуйский тоннель действительно ограничивает провозные способности в восточном направлении, однако это относится не к тем объемам, которые запланированы в рамках проекта «БАМ-2»,— говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.— Когда мы будем говорить о «БАМе-3», тогда уже имеет смысл рассматривать его в связке со вторым тоннелем». По мнению эксперта, если темпы роста погрузки угля до 2025 года выглядят достоверными, то за горизонтом 2035 года возникает масса развилок, касающихся конъюнктуры угля. И отнесение решения на 2025 год кажется вполне оправданным, говорит господин Бурмистров.

Источник: Ъ