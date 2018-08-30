Ночью 2-летний малыш остался один в запертой квартире в Бердске

Сообщение с просьбой деблокировать дверь в квартире многоэтажки, за которой остался 2-летний мальчик, получили 29 августа в 23.00 сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО), дислоцированного в Бердске.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева, родители вышли ненадолго из квартиры, когда вернулись, то не смогли открыть входную дверь.

Спасатели прибыли на место и с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали дверь. Они вошли в квартиру и нашли ребенка в полном здравии. Передали его родителям.

Более 10 раз в этом году спасателям приходилось выезжать по вызовам, когда за закрытыми дверями квартир оставались маленькие дети, иногда с включенными электроприборами. К счастью, во всех случаях детям не потребовалась медицинская помощь. Спасатели советуют родителям, воспитывающим малышей, ставить на двери надежные замки. Размещать щеколды так, чтобы ребенок не мог до них дотянуться и закрыть двери изнутри. Но лучше, если дети всегда будут оставаться под пристальным наблюдением родителей.